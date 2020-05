La Generalitat només ha fet 32 proves PCR del total de 170.000

La Generalitat només ha pogut fer 32 proves PCR per detectar el coronavirus entre la població catalana de les 170.000 que va anunciar que faria en laboratoris de Catalunya fa sis setmanes, segons va revelar ahir el programa Planta baixa de TV3. Meritxell Budó, consellera de Presidència, va comunicar el 7 d'abril que es prenia la iniciativa davant de la saturació dels laboratoris dels hospitals catalans, en els pitjors dies de la lluita contra la pandèmia. La consellera de Salut, Alba Vergés, va admetre ahir, després de la informació de TV3, que just era ara quan començava la producció. La responsable de la sanitat catalana no va concretar la xifra disponible tot i que va garantir que les proves «s'iniciaran aquesta setmana».

D'altra banda, segons dades actualitzades diumenge a la nit, ja s'han registrat 10.508 morts per coronavirus a Catalunya, 56 més que la darrera actualització. Fins llavors hi havia 57.506 casos positius i 136.643 casos possibles.



411 ingressats a Girona

Ahir va ser el setè dia consecutiu de descens del nombre de persones ingressades en hospitals de la demarcació pel coronavirus. Segons informa Salut, actualment hi ha 411 pacients hospitalitzats, 14 menys que diumenge A més, va ser el cinquè dia seguit amb menys de 500 ingressos. En 24 hores també va disminuir el nombre de pacients ingressats en estat greu. Diumenge n'hi havia 47 i ahir n'eren 44, tres menys. Fins ahir hi havia 217 sanitaris infectats.

Segons dades del diumenge a la nit, van morir vuit persones més elevant el total a 623. Pel que fa al nombre de casos nous se'n van registrar 26 més, assolint un total de 5.436 contagiats.

L'hospital d'Olot va informar d'un mort aquest cap de setmana. Es tracta d'una persona gran i amb patologies prèvies que se suma a les 33 víctimes mortals que s'havien registrat al centre. Segons les últimes dades, hi ha dotze pacients ingressats i s'ha donat l'alta d'un pacient. També s'han recuperat dos professionals més després d'haver estat confinats i en queden vuit que han donat positiu i que estan seguint el protocol. Ahir es va reprendre parcialment l'activitat quirúrgica amb operacions no ajornables com la de pacients oncològics.

La Fundació Salut Empordà va registrar un nou cas ahir i no es va confirmar cap nou mort ni cap nova alta. D'altra banda, l'hospital de Figueres recuperarà «progressivament» l'activitat assistencial del servei de consultes externes a partir de l'11 de maig. La represa de l'activitat abasta aquelles especialitats que per la crisi del coronavirus havien quedat completament aturades.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir no es va registrar cap nou cas, ni cap defunció ni cap alta. Hi ha deu pacients ingressats.

Finalment, l'hospital de Campdevànol va confirmar la novena mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia i la darrera des del passat 21 d'abril. Actualment, al centre sanitari només hi ha dues persones ingressades.