Els geriàtrics demanen un pla per a la desescalada

Les residències d'avis han sigut un dels focus més mortífers de la pandèmia de la COVID-19, per això ahir els aplaudiments que se sentien a la residència Els Cirerers, a Medinyà, eren doblement dolços. Aplaudiments d'alegria i d'alleugeriment per celebrar que els 56 usuaris d'aquest geriàtric han donat negatiu en les proves PCR que es van fer gràcies als voluntaris de l'ONG Open Arms. El sentit aplaudiment va comptar amb agents dels Mossos d'Esquadra, vigilants municipals, Agents Rurals, Adf, els Bombers de la Generalitat i l'alcalde de Vilademuls, que es van desplaçar fins al geriàtric per congratular els residents així com a tot el personal –43 treballadors–, que no ha permès que el virus travessés les portes del centre privat.

Preguntat per les mesures que s'han aplicat en aquests 50 dies de confinament, Jonny Pradas, director i propietari de la residència, apunta que «tota la feina l'ha fet l'equip, però és cert que ens hi vam posar molt d'hora»: «Nosaltres hem fet els tests als residents dues vegades: vam comprar tests ràpids pel nostre compte i després vam fer els PCR». Segons Pradas, van «blindar» la residència: «Hem fet molta prevenció, desinfecció i usem equips de protecció individual des del 12 de març».



Un pla per a les residències

El director del centre critica la gestió de la pandèmia feta per part d'Afers Socials a les residències, tot i que matisa que «s'ha notat una millora des que formem part de Salut. Per exemple, en cas que algun treballador tingués símptomes, les proves se'ls han fet amb molta més rapidesa». Per aquest motiu, Prades reclama que l'administració faci un pla de desconfinament per als geriàtrics, coincidint amb l'inici de la desescalada: «Els familiars estan ansiosos per veure els residents i jo soc partidari d'obrir amb seny, això no s'ha acabat. Cal fer un desconfinament amb mesures». Prades demana «celeritat» al Govern perquè estableixi un protocol que determini «com ha de ser» la desescalada en les residències i, paral·lelament, demana que es desbloquegi la gestió dels centres privats: «Els que som privats, ara mateix no podem tenir més ingressos, tot i que nosaltres tenim llista d'espera».

En aquest mateix sentit es va manifestar el director de la residència d'avis Pi i Sunyer de Roses, Josep Marès, on tampoc hi ha hagut cap cas de COVID-19 entre els 107 residents que tenen. «Des de la setmana passada notem que els familiars estan més inquiets... Aquí hi havia gent que venia diàriament a veure'ls i ara amb això del desconfinament doncs volen venir. Però de moment estem amb les mans lligades, no podem fer res». Marès s'afegeix a les crítiques de la gestió per part d'Afers Socials, especialment pel que fa a les proves per als treballadors: «Falten coses... Sobretot mascaretes FFP2, però com que tampoc tenim cap cas entre el nostre personal, doncs mira... Ens apanyem. Veiem que els treballadors s'han hagut de buscar la vida una mica. A la nostra residència als treballadors no se'ls fa cap test per part de Salut i quan hem tingut casos amb simptomatologia ens hem hagut d'espavilar», explica.

«Penso que si hi poden haver rebrots, potser caldria anar fent tests cada dos o tres dies. Nosaltres no tenim aquesta capacitat però sabem que el virus pot entrar i ara més que s'està desconfinant. Des de Salut ens havien d'arribar tests ràpids per al personal però mai van arribar», critica.



El programa Orfeu

Salut va anunciar ahir la posada en marxa del «programa Orfeu», que consisteix en l'extracció de mostres per fer testos de forma massiva i que s'allargarà durant cinc setmanes. Quan s'acabi aquesta actuació massiva s'hauran fet proves de coronavirus a totes les residències de la Regió Sanitària Girona –geriàtriques, de discapacitats i de salut mental. Les proves en les residències geriàtriques s'estan fent amb el suport logístic d'Open Arms.