Girona (sigui regió sanitària o província) pot entrar a la fase 1 el dia 11 de maig

Visitar els avis als seus domicilis, reunions amb amics i familiars de fins a 10 persones, prendre un cafè o esmorzar a la terrassa d'un bar que s'atreveixi a obrir amb l'aforament limitat només al 50% de les seves taules exteriors, compartir desplaçaments amb el cotxe amb la gent amb qui has estat convivint aquests dies, anar a botiga de menys de 400 metres quadrats on no hi podrà haver mai més persones de les que sumarien un 30% del seu aforament... Aquestes passes endavant cap a la «nova normalitat» de les quals ahir ja gaudien per exemple a Formentera són les que podrien viure els gironins si, com va anunciar ahir la consellera de Salut Alba Vergés, Girona entra en la fase 1 de la desescalada el proper dilluns 11 de maig.

Vergés, que veu complicat que Barcelona i l'àrea metropolitana puguin seguir el mateix camí que Girona, ho va dir ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio, on va assegurar que les regions de Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Aran i Pirineu són les que veu més preparades per canviar de fase la setmana vinent. Una decisió que, però, està a les mans del Ministeri de Sanitat de Salvador Illa, que ho decidirà d'acord amb criteris com l'evolució del nombre de contagis, la capacitat de resposta del sistema sanitari o el grau de compliment en cada territori de les normatives de protecció o el seguiment que es faci dels contactes dels nous positius. Un canvi de fase que serà asimètric, tant a escala espanyola com a dins de cada comunitat, i que des de Madrid volen que es faci per províncies i a la Generalitat per regions sanitàries (les set ja existents més dues de noves que surten de trossejar la de Barcelona en tres de més petites).

Una discussió sobre els mapes que, més enllà de la lluita política entre els governs espanyols i català pel domini del relat, no té cap efecte real en la població perquè la regió sanitària que defensa Catalunya inclou 7 de les 8 comarques que componen la província que es defensa des de Madrid. I la vuitena, la Cerdanya, està dins d'una regió sanitària, Pirineu i Aran, que també forma part del grup que Alba Vergés ahir creia que es podria incorporar a la fase 1 de la desescalada aquest proper dilluns 11 de maig.

En la mateixa línia que Alba Vergés, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va assegurar ahir que «Barcelona i Madrid estan a la cua» per entrar a la fase 1 de la desescalada. Trilla veu molt complicat que l'àrea urbana de Barcelona pugui canviar de fase l'11 de maig, però no ho va descartar completament.



Províncies / regions sanitàries

L'anunci del Govern espanyol que el procés de desconfinament s'articularia amb les províncies com a «unitat territorial de referència» va provocar una allau de crítiques des de Catalunya i des d'altres punts de l'Estat perquè s'optava per descentralitzar el procés de desescalada fent servir una divisió del territori «poc pràctica amb la realitat social actual». Aviat, tant de la boca dels responsables polítics contrari a l'executiu de Pedro Sánchez com des de veus més anònimes de les xarxes socials, es van multiplicar exemples d'un desconfinament a escala provincial recordant que, fins d'aquí a un bon grapat de setmanes, no serà possible la mobilitat entre zones diferents. «És surrealista que no es pugui anar de Blanes a Malgrat, però sí de Blanes a Puigcerdà», deien, amb molta lògica, unes veus que van trobar uns potents amplificadors dins del Govern de Quim Torra i les seves diferents conselleries.

Des de Barcelona, amb la consellera de Salut Alba Vergés al capdavant, s'ha defensat que les regions sanitàries amb què fa anys que es treballa a Catalunya serien «molt més pràctiques i efectives» que les províncies que, com han recordat molts polítics amb l'ajuda de Google, va idear Javier de Burgos el 1833. Potser tenen la seva part de raó però, en el cas de Girona, la diferència entre la província i la regió sanitària és només que en una s'inclou la comarca de la Cerdanya i en l'altra, no. És a dir, que Alba Vergés i Salvador Illa, Catalunya i Espanya, s'han estat discutint els últims dies sobre uns mapes que, en el cas de la gent de Girona, només fan variar que fent cas a Madrid les restriccions de mobilitat no permetran anar de Blanes a Malgrat però sí que es podrà agafar el cotxe i anar des de Blanes a Puigcerdà; i, en canvi, fent cas a la proposta que es defensa des de Barcelona es continuaria sense poder anar de Blanes a Malgrat, però tampoc es podria anar des de Blanes a Puigcerdà. Es troben en dues regions sanitàries diferents i, per tant, els desplaçaments quedarien limitats a anar de Blanes fins a Ripoll, Camprodon o Vallter...

Diumenge a la tarda, des de la Conselleria de Salut es va explicar que Alba Vergés havia convençut Salvador Illa que el desconfinament per regions sanitàries seria més efectiu que el provincial, però hores més tard des del Ministeri de Sanitat es negava que hi hagués cap decisió presa en aquest sentit. Des de l'equip de Salvador Illa es va assegurar que «no hi ha res en ferm» i que simplement s'havia «quedat en estudiar les propostes que es plantegin des de les diferents comunitats autònomes», com ja s'havia posat per escrit en el BOE. Ahir, però, Alba Vergés va insistir que Illa veia bé la desescalada per regions sanitàries i que demà, dimecres, aquest acord es podria concretar.