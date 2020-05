El Govern al PP: l'alternativa a l'estat d'alarma és «el caos»

El Govern de Pedro Sánchez ha apel·lat al «sentit de la responsabilitat» de la formació de Pablo Casado després que aquest donés un cop de puny sobre la taula i titllés de «segrest» la proposta de l'executiu de prorrogar un cop més l'estat d'alarma. El ministre socialista de Transports, José Luis Ábalos, va comparèixer ahir juntament amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per fer una fèrria defensa de l'estat d'alarma en què va destacar que l'alternativa a una nova pròrroga «és el caos»: «És l'alarma o el caos, no poden eludir la seva responsabilitat».

Ábalos, que forma part del nucli de confiança del president, Pedro Sánchez, va usar tot el seu argumentari per remarcar la idea que si el PP no els secunda, encara que sigui amb una abstenció, està eludint la seva responsabilitat de partit del Govern, que també gestiona la crisi perquè controla autonomies tan destacades en la pandèmia com Madrid. «Es pot el PP abstenir? No. Es pot abstenir algú que només prediqui la fi de tot i utilitzi la propaganda, com Vox. Però el PP és un partit de Govern, que està gestionant aquesta pandèmia en coordinació amb el Govern. Ens és igual que s'abstingui com que voti no. Seria eludir la seva responsabilitat. Això ho pot fer el partit d'Abascal, que ho qüestiona tot a base de mentides. Però el PP governa a Madrid, a Andalusia, a Castella i Lleó... Com em demanarà a mi el president de Castella i Lleó que no posi en marxa l'AVE, com està fent, si no aproven el decret d'alarma que empara aquesta decisió? O com demanava el president de Múrcia el confinament total i ara el seu partit no dóna suport al decret d'alarma?». Tot i la cascada d'argumentari d'Ábalos, perquè la pròrroga no obtingui llum verda, caldria que votessin en contra el PP –que tampoc ha manifestat si s'abstindrà o votarà desfavorablement– Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.



Sense suport

«Amb la informació que tenim no podem donar suport a la pròrroga», va manifestar Casado ahir, fent referència a la mesura que s'ha de debatre en el Congrés dels diputats. El líder del PP creu que és possible mantenir el comandament únic i les mesures de restricció de moviments sense necessitat de recórrer a la figura de l'estat d'alarma: «El que vaig escoltar dissabte [la roda de premsa del president del Govern informant de la seva intenció de demanar una nova pròrroga] va ser un xantatge a quatre milions d'espanyols que estan sense treballar. El Govern pren als espanyols com a ostatges i no ho tolerarem. És immoral», va afirmar Casado en una entrevista a Onda Cero. D'altra banda, el president del PNB, Andoni Ortúzar, va declarar que «si ha d'haver-hi un estat d'alarma» cal incorporar «un mecanisme de pacte amb les comunitats autònomes». Mentre que els seus compatriotes, Bildu, van anunciar ahir que s'abstindran en la votació.

Esquerra Republicana tampoc ha pres una decisió sobre què votarà dimecres en el debat de la pròrroga. Tot i això, aquest dilluns la secretària general del partit, Marta Rovira, va admetre en una entrevista a Ràdio 4 que, tot i que encara no està decidit, ella creu que «s'ha d'aturar l'estat d'alarma». Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), va demanar diumenge a Sánchez que s'exclogui a Catalunya de l'estat d'alarma amb l'objectiu de recuperar les competències en matèria de desconfinament. Torra va traslladar a Sánchez que considera una «falta de respecte institucional» no haver rebut cap resposta a la carta que li va enviar dimecres per demanar una reunió. Per la seva banda, el president espanyol va insistir que té el «propòsit» de reforçar el consens i la coordinació amb les autonomies de cara al procés de la desescalada. Torra va traslladar a Sánchez que li «sorprèn» que es parli de cogovernança i diàleg i que, en canvi, no es pugui tenir una «simple conversa».