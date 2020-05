«Hem d'aprendre i estar preparats, aquestes pandèmies no pararan»

L'home que més sap de coronavirus a Espanya té 75 anys i anava per a professor d'institut de Física i Química (va arribar a treure's el títol de pedagog en aquesta matèria), però es va creuar un laboratori en la seva vida i allí es va quedar. Va ser primer el de la càtedra de Química Orgànica i després el d'Anatomia Patològica del doctor Llombart, a la Facultat de Medicina de València. Aquesta és la part poc coneguda de la biografia d'un home amb molta presència pública en les últimes setmanes. Enjuanes va estudiar a l'institut Luis Vives i va fer la carrera de Química a la Universitat de València. Després de decidir que volia fer recerca, se'n va anar quatre anys als Estats Units i el 1980 va obtenir la plaça d'investigador al Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC) a Madrid, on ha desenvolupat la seva carrera professional. Es resumeix en 40 anys dedicat als virus i en més de 35 als coronavirus, com el SARS-CoV2, que ha alterat les nostres vides. Ell mateix va resultar contagiat a finals de març, encara que sempre ha estat asimptomàtic, afirma, i ja ha tornat al laboratori, després de donar dues vegades negatiu. «Estem molt pressionats per aquesta pandèmia. Se'ns coneix bastant per tants anys d'estudi, som el primer laboratori del món que va crear un sistema per sintetitzar aquests virus i manipular-los genèticament». Podia haver-se jubilat fa deu anys, però segueix molt actiu, encara que ara «estic considerant retirar-me per moltíssimes raons, no sols per una», confessa amb un deix de cansament en la veu.



Després de 35 anys dedicats als coronavirus, no es va veure a venir una cosa així, una epidèmia tan important?

Tan important, no. Però les epidèmies es veien a venir, cada any apareixen virus nous. Dels coronavirus se'n coneixen set: els quatre primers estan atenuats i tots estem infectats; els altres tres van aparèixer el 2002, 2012 i ara. La cadència és clara, la cosa que no era esperable és la gravetat d'aquest, molt més contundent que els altres. El de 2002 va infectar 8.000 persones i en va matar 800. El de 2012 va contagiar-ne menys de 2.800 i en va matar la tercera part. Són números incomparables amb el d'ara, que acumula més de dos milions d'infectats.

Per aquesta freqüència ens podem esperar l'arribada d'un virus fins i tot més violent en vuit o deu anys i ens hauríem de preparar per a això?

Per descomptat que ens hem de preparar per a una altra epidèmia. D'aquest o d'un altre virus. Fins i tot un de violent de la grip podria ser més temible. Però que sigui tan nociu com aquest no és el normal. En tota la història de la virologia hi ha hagut pandèmies: la de 1918 va matar 40 milions de persones. Aquesta és la segona més forta. En resum, sí que hauríem de preparar-nos. Si ha passat, pot tornar a passar.

Per què és tan fort i agressiu l'actual?

Per la seva capacitat per infectar i no delatar-se: mantenir la persona sense símptomes clínics, de manera que aquesta es mou i dissemina el virus. Un altre motiu no comprovat però que s'entreveu és que encara que indueix una resposta immune aquesta no és gaire espectacular.

Aquesta crisi és una cura d'humilitat per a la ciència? Ho dic perquè han existit diferents vaivens sobre la conducta del virus i la seva manera d'afrontar-lo.

No ho sé. Ja sabíem que el nostre poder era limitat. En tota la Història ha estat així: la pesta, l'Ebola, la poliomelitis... Com a viròleg no necessitava que em diguessin que eren molt perillosos i poderosos. És un senyal del qual hem d'aprendre molt per la força que ha tingut. Aprendre que hem d'estar preparats perquè aquestes pandèmies no pararan. Ha estat així i continuaran. Hi ha hagut més morts per epidèmies que en les dues guerres mundials del segle XX. El que ocorre és que ens n'oblidem i no hem de fer-ho, ni governs ni persones. Cal continuar invertint en possibles vacunes que serveixin per a diferents patògens i ens permetin una reacció ràpida.

Però si no tenim tractament ni vacuna i el percentatge de població sotmesa a test és baix, podem dir que li estem guanyant la batalla a la covid-19?

De moment, sembla que sí que se li pot guanyar la batalla. A la Xina el número d'infectats ha estat enorme, com la reacció de les autoritats, i sembla que l'han controlat.

Existeixen dubtes de la fiabilitat de les dades aportades.

És d'esperar. Entra en la part política, com el comportament inicial de Donald Trump i Boris Johnson, que han hagut de canviar. Però, amb tot, a Itàlia i Espanya s'està doblegant la corba i el Japó i Corea estan molt avançats en el control. Si seguim a Espanya com anem, ho reduirem al mínim, encara que no crec que s'elimini.

Creu que hi haurà rebrots?

Sí. Un virus tan disseminat i amb aquesta facilitat per ocultar-se es convertirà en estacional, encara que estic convençut que les mutacions també contribuiran a la seva atenuació.

Les màscares han arribat per quedar-se, llavors.

A curt i mitjà termini, sí. El virus continuarà evolucionant atenuat. Com uns altres. En l'epidèmia de 2012 l'esglai era mundial, però va aparèixer al novembre i a l'abril de l'any següent es va diagnosticar l'últim cas. El d'ara, com que s'estan provant tants antivirals i teràpia gènica a partir de plasma de recuperats i hi ha 150 vacunes en desenvolupament (poques arribaran al final), es podrà controlar. Tot passa, encara que alguna cosa queda.

Llavors estem en situació d'obrir la mà al confinament o ens en podem penedir?

El Govern està fent una desescalada amb molta prudència, repartida en el temps per si cal tornar enrere i no s'estan desmuntant hospitals d'emergència. Si rebrota en alguna província procurarem que no passi a una altra. S'hi està molt al damunt i, francament, crec que el Govern ho està fent bé. L'evolució del virus està sent molt raonable. Tot pot ser sempre millor, però a toro passat se sap el que calia haver fet. Jo també he pensat en veure algun Premi Nobel que el descobriment el podia haver fet jo!

El vaivé amb les dades no complica els avanços?

No. El que passa és que segons es millora el mètode de detecció, el número de contagiats és major. Està admès mundialment entre epidemiòlegs que el nombre de casos declarats en qualsevol epidèmia cal multiplicar-lo per 8 o 10 per obtenir la xifra de casos reals. Sempre es detecta als que demanen ajuda mèdica, no als altres. Quan facin els tests d'anticossos, que no necessiten que el virus sigui allí, les dades seran més fiables. En tot cas, el Govern dona les dades que li reporten les autonomies i n'hi ha de tots els colors polítics.

Llavors veu viable que estiguem en la nova normalitat, que s'acabin part de les restriccions, al final de juny?

La meva predicció personal va ser que això baixaria al juny o juliol i les coses estaran per aquí. A la Xina han obert ja bastant. Han tingut problemes en alguna ciutat, però això és d'esperar i passarà a Alemanya, Itàlia o Espanya: que hi hagi rebrots.

Com albira la nova normalitat, molt diferent de la vella? Ens deixarà moltes marques aquesta pandèmia?

Crec que sí, però en la vida moderna prima molt l'economia i si bé ara la gent està molt sensibilitzada en què l'aforament dels locals s'ha de reduir, ja veurem a l'agost com estan les platges i els camps de futbol. Però el cop ha estat molt fort, hem de canviar molt la nostra filosofia i prendre moltes precaucions que ara no tenim, però ja vam veure el que va succeir el diumenge passat als jardins.

Caldrà veure si la identitat cultural mediterrània està amenaçada. Una manera secular de sentir la vida: oberta, compartida i al carrer. Una expressió serien les Falles. Hi he anat sovint, m'agraden, recordo la plaça de l'Ajuntament sense poder caminar i no sé com ho arreglarem, no serà fàcil. Caldrà tancar zones i fer alguna cosa com a la Porta del Sol de Madrid la nit de Cap d'Any, amb un aforament de seguretat. Una cosa així s'haurà d'implementar a tot arreu, serà un cop econòmic.

Sap quin país aconseguirà la primera vacuna?

Una cosa és qui l'aconsegueixi primer. Una altra, qui aconsegueixi portar-la al mercat abans. La part científica és el que menys cost té i, amb freqüència, la més ràpida. Després està el desenvolupament per a produir-la en gran quantitat i la fabricació i distribució, que costen molt. Aquí tenen un gran impacte les multinacionals o els governs, com és el cas del dels Estats Units, que tenen departaments que treballen juntament amb empreses poderoses.

O sigui que al final algú farà negoci.

Sí. Les multinacionals seran de les primeres, però xinesos, americans i alemanys estan fent les seves també. El temps posarà cadascuna en el seu lloc i esperem que es perpetuïn les que tenen un equilibri entre cost, seguretat i eficàcia.

No parem de parlar aquests dies de la nova normalitat i els canvis que portarà, però no sé si internet i la revolució digital van suposar més canvi que el que ens espera ara.

Jo crec que això empenyerà molt els mitjans de comunicació i internet, que ja està extralimitada... Tota la gent, inclosa la gent gran, es comunicarà molt més per aquestes vies telemàtiques. I tota la resta que hi està associada...

El seu concepte de felicitat ha canviat molt en l'últim any, abans i després de la pandèmia?

Molt, no, perquè els viròlegs tenim ficat al cap que aquestes coses poden passar. La vida d'un científic, almenys la meva, és de molt d'esforç durant molts anys. Ara tenim una pressió increïble, però un ho fa perquè vol.

I després de tants anys un s'immunitza al dolor?

Més aviat el dolor també immunitza. Si pensem en els països pobres o en la gent pobra del nostre país ens hem de considerar uns privilegiats, però les persones són molt diferents, amb batalles i respostes diferents.