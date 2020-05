L'Ibex-35 es contagia del temor d'una nova guerra comercial

Al cap de tres dies de tancament, aquest dilluns l'Ibex-35 aixecava la sessió i ampliava les caigudes dels darrers dies tancant la jornada amb un percentatge negatiu del 3,60%. En un context marcat per les tensions i acusacions entre els Estats Units i la Xina sobre l'origen de la propagació del coronavirus –la qual cosa podria desembocar en noves disputes comercials– la majoria de borses d'Europa s'han vist impregnades per la disputa i han estrenat el mes de maig amb xifres negatives.

Aquest cap de setmana, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va declarar que existeix «una important quantitat de proves» que demostren que el nou coronavirus que ha provocat una pandèmia global va començar en un laboratori de la ciutat xinesa de Wuhan, l'epicentre de la pandèmia. «Puc dir que existeix una important quantitat de proves que aquest virus va procedir d'un laboratori a Wuhan», va subratllar Pompeo en una entrevista amb el programa This Week, de la cadena ABC, unes acusacions que els xinesos han negat rotundament. Tot plegat, però, ha generat una ona negativa que s'ha estès per les borses d'arreu d'Europa, inquietes davant la possibilitat d'un nou capítol de la guerra comercial entre Estats Units i Xina.



Fase zero de desconfinament

A Espanya, ahir va començar la fase zero del pla desescalada amb la reobertura condicionada de comerços i restaurants. Un dia marcat per les previsions del Govern, que va detallar que preveu un enfonsament del PIB del 9,2% enguany i una taxa d'atur que s'elevarà al 19%, mentre que per a 2021 estima un repunt del 6,8% en 2021 i un descens de la taxa d'atur al 17,2%. Després de caure el dijous un 1,89% i tancar abril amb un avanç del 2,02%, l'Ibex-35 defensava la cota psicològica dels 6.700 punts, encara que a mesura que avançava el matí se situava cada vegada al límit del llindar.

A la meitat de la sessió, tan sols tres valors cotitzaven en positiu: Telefónica (+3,21%), Cellnex (+1,19%) i Viscofán (+0,09%). En el costat de les pèrdues van destacar les caigudes de Merlin Properties (-7,98%), IAG (-7,8%), ArcelorMittal (-7,32%), Repsol (-6,33%), Banc Sabadell (-5,79%) i BBVA (-5,4%).