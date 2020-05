Mascaretes obligatòries al transport públic, però poca vigilància

La fase zero de desescalada es va encetar ahir amb l'atenció posada al transport públic, especialment en punts neuràlgics com l'estació d'autobusos de Girona, ja que la mascareta ha passat a ser obligatòria per a tots els usuaris des d'aquest dilluns –fins ara havia estat «altament recomanable» entre la població general–, no només per a l'autobu?s o el ferrocarril, sinó també per al transport aeri i marítim. Per a molts, però, la mesura no va suposar cap canvi d'hàbits. «Jo soc sanitària i ja estic acostumada a portar-la. La majoria de passatgers també ja la duen posada», assenyala a Diari de Girona Keilyn Cáceres, auxiliar d'infermeria a l'hospital Trueta, mentre espera el tren per anar a Figueres.

Voluntaris de Protecció Civil, per la seva banda, ho confirmen mentre reparteixen mascaretes quirúrgiques gratuïtes prop de les taquilles i portes d'accés de l'estació. «La gent ja ve preparada però tot i així ens en demanen una altra de recanvi per poder-la canviar», apunta Carles, un dels voluntaris que, entre ahir i avui, s'encarreguen del lliurament de material profilàctic obligatori a tots aquells viatgers que, entre les sis del matí i dos quarts de dues del migdia, circulen per l'estació de Girona. «Sí que hi ha alguns usuaris que entren per agafar el bus i no en porten, però són ells mateixos que quan ens veuen s'acosten i ens ho demanen», sosté. Les parades dels autocars s'ubiquen provisionalment a l'exterior, prop dels taxis de la sortida de l'AVE, per evitar que els viatgers hagin d'esperar en un espai tancat subterrani. «Hi ha casos puntuals que no, però la gran majoria respecta molt bé el fet de portar mascareta i guants i ja entren per la porta del darrere del bus», explica Miquel Robles, conductor de la línia entre Girona, Hostalric i Breda.

En una marquesina del carrer Barcelona, espera la línia 2 en direcció Avellaneda una de les dones del personal de neteja de la residència de gent gran de Creu de Palau. «La mascareta ja la tinc de la feina i sempre la porto. Cada dia agafo l'autobús i no hi ha cap canvi», explica Dardo, que fa quatre anys va venir de Gàmbia.

Sense vigilància

Ara bé, alguns passatgers incideixen en el fet que si la gran majoria porta la mascareta no és pel fet que ara sigui norma, sinó pel compromís personal i la col·laboració que ja hi havia les setmanes anteriors. En tot cas, el compliment no depèn de cap vigilància estricta, i això fa que encara s'escapin alguns casos de viatgers que no es tapen el nas i la boca.

«Sí, la gent ho compleix igual que ho complia abans per responsabilitat, de la mateixa manera que hi ha gent que continua no portant-ne», lamenta un viatger, mentre espera el tren en direcció Barcelona. Amb la mascareta posada, assenyala amb la barbeta els dos nois asseguts en un banc de l'andana contrària, que van amb la cara destapada sense que ningú els digui res. Marta, una altra passatgera que espera a l'andana, explica que dins l'autobús de línia que l'ha portada a l'estació no tothom complia la nova norma.

Reactivació del transport

La xarxa de transport es va reactivar molt tímidament la setmana passada i segons les dades del Ministeri de Transport i Mobilitat, Rodalies va registrar una mitjana de 180.000 usuaris diaris en el conjunt de la setmana laboral, 20.000 persones més que la setmana anterior, en què encara hi havia confinament total. La secretària general, María José Rallo, va qualificar l'augment de «moderat, raonable i esperable» tenint en compte el context de les primeres mesures d'alleugeriment. En tot cas, però, l'afluència en el servei de Rodalies encara queda molt lluny del milió i mig d'usuaris que registra diàriament en circumstàncies normals. Pel que fa a l'AVE i Llarga Distància, també han registrat petits repunts respecte del confinament total, on les xifres han passat de situar-se en una forquilla d'entre els 1.000 i 2.000 passatgers diaris a sobrepassar els 2.600 (menys d'un 3% dels 90.000 habituals).