Perruqueries a tot drap però tímida obertura del comerç

Ara, anar a comprar és com si anéssim al metge, demanant cita prèvia i fent cua». Així descrivia Maria Carme Ferrer, propietària de la llibreria Empúries de Girona i presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, el primer dia d'obertura dels petits comerços no essencials després de gairebé dos mesos. Algunes merceries, llibreries, centres dedicats als productes de bellesa i botigues de complements van començar a aixecar tímidament les persianes, tot i que la majoria van continuar tancats. Molts dels que van obrir ho van fer a mig gas i ajustant-se al peu de la lletra a les noves restriccions i mesures de seguretat: només establiments de menys de 400 metres quadrats, amb cita prèvia i amb un control molt estricte de l'aforament, ja que només es permet un client per treballador. També van poder obrir restaurants per oferir menjar per emportar –tot i que pocs ho van fer– i les perruqueries, que han de complir amb unes condicions d'higiene específiques. El fet que el Govern no publiqués fins diumenge a la tarda al BOE l'ordre ministerial amb els detalls per a la reobertura va fer que alguns establiments decidissin esperar-se per poder ajustar-se a les noves mesures.

perruqueries

Dilluns frenètic per a les perruqueries que van decidir tornar ahir a l'activitat. Després de més de 50 dies de tancament, moltes tenien ja l'agenda plena i, malgrat haver de restringir el nombre d'usuaris, treballaven sense parar. «Estem molt estressades. Avui estem que no parem, a veure què passa la setmana que ve», explicava la responsable d'un local gironí. Jordi Sureda, de la perruqueria Jordi, situada molt a prop del mercat del Lleó, explicava que, al ser ell sol treballant, li havia estat fàcil complir amb la normativa d'un sol client dins del local –la resta s'esperaven a fora– i amb cita prèvia. La majoria eren clients de tota la vida que s'anaven a tallar els cabells –llargs, després de gairebé dos mesos–, però Sureda tem que la pandèmia pugui experimentar un rebrot: «Crec que recaurem, em sembla que ens hem relaxat tots massa», indicava.

lLIBRERIES

Després del sotrac que va suposar quedar-se sense la diada de Sant Jordi, les llibreries van poder obrir ahir, tot i que només ho van poder fer aquelles que tenien a punt les comandes i havien tingut temps d'adaptar-se a les mesures de seguretat. La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer (Llibreria Empúries), lamentava la falta de previsió del govern estatal i la tardança en la publicació a la normativa, que havia impedit que algunes llibreries poguessin aixecar la pesriana ahir al matí. «Ens genera molta incertesa i inseguretat, esperem que en les properes fases les normatives siguin més clares», demanava Ferrer. Tot i això, es mostrava relativament satisfeta amb el desenvolupament de la jornada, ja que molts clients van anar a les llibreries a recollir comandes; en el seu cas, especialment de novel·la i literatura infantil. «M'ha fet molta il·lusió veure que la gent té necessitat de tenir llibreries, no m'imaginava que vingués tanta gent: fins i tot, durant una estona al matí, la gent ha hagut de fer cua a fora», explicava. Mònica Armangué, de la llliberia Calmot, també es mostrava satisfeta de poder tornar a obrir la botiga i agraïa tot el suport que ha rebut dels seus clients durant la pandèmia, ja que no ha deixat de rebre encàrrecs i ha pogut continuar aconsellant les millors lectures per telèfon. Tot això la fa ser optimista, que n'és «de mena».

restauració

Pocs bars i restaurants van obrir ahir les portes per oferir menjar per emportar. A més, la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines va emetre un comunicat criticant el pla de desescalada del govern Sánchez, al considerar que no resol les necessitats del sector dels allotjaments turístics i la restauració, i que els aboca a una «crisi econòmica i laboral». En aquest sentit, van indicar que si no es permeten els desplaçaments interprovincials i s'obren les fronteres, molts locals no obriran. A Banyoles, també van ser pocs els bars i restaurants que van oferir menjar per emportar, informa Pere Duran. A la plaça Major, de nou establiments només va obrir la cafeteria de Can Ralita que oferia cafès, entrepans i begudes per endur amb un horari de 8 a 11 del matí. Tret d'algun local de la vila olímpica, la majoria no van obrir.

altres comerços

Al carrer Bacià de Girona, els responsables de la botiga de teixits Desfilant estaven alegres després d'haver-se pogut retrobar amb la clientela. «Hi havia molta gent que tenia ganes que tornéssim a obrir, perquè necessitaven fils, gomes i teles», expliquen. Una clienta els havia dit que amb la reobertura dels comerços el «barri torna a tenir vida, perquè semblava que estigués abandonat», i es mostraven esperançats amb la nova etapa. De moment, rebaixaran alguns preus per alliberar estoc i, sobertot, per «ajudar» la clientela que s'ha trobat més colpida per la crisi, i preparan un aparador ben alegre per celebrar la primavera.

En canvi, l'administradora de la botiga Samarkanda, Anna Carbó, –dedicada la venda de mobles, joies i complements– explicava que ahir havia anat a la botiga per netejar i començar a engegar els ordinadors, però sense l'esperança que hi entressin clients. Tot i témer que serà un estiu dur –tenen tres botigues, dues de les quals molt turístiques–, confia que, durant les properes setmanes, la gent començarà a sortir. «La gent en té moltes ganes, i per sort o per desgràcia la gent s'oblida de la por ràpid», va asssenyalar.