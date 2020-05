Un tribunal ordena la protecció del personal de les ambulàncies

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat requerir a l'empresa Transports Sanitaris de Catalunya, el Sistema d'Emergències Mèdiques i CatSalut que, «amb caràcter urgent i immediat mentre duri l'estat d'alarma», donin material de protecció als treballadors de l'empresa -com ja havien acordat anteriorment-, i facin tests de coronavirus al personal.

En les mesures cautelars aprovades, els magistrats accepten la petició del sindicat UGT i demanen que es doni «a tot el personal de l'empresa» bates o monos impermeables de protecció contra el risc biològic i mascaretes FPP2, FPP3 i quirúrgiques.

A més, l'ús del material i de l'uniforme s'ha de limitar a un sol torn de treball i el tribunal també requereix desinfectar els vehicles i les instal·lacions, a més de fer proves diagnòstiques de coronavirus «en totes les bases on hi hagi treballadors amb símptomes o que s'hagin exposat al virus».

En la demanda, UGT va alertar d '«una vulneració diària i greu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que s'estaria produint en l'àmbit de sector del transport sanitari de l'empresa a Catalunya i que afecta els interessos generals de 1.600 treballadors».

Javier Hidalgo, secretari general de la secció sindical d'UGT al transport sanitari de Catalunya i Ramon Vilella, responsable del transport sanitari privat FeSMC-UGT de Catalunya, van explicar ahir a Diari de Girona que «demanem la mateixa protecció que els sanitaris, fa més de cinquanta dies que el personal de les ambulàncies ha estat a primera línia sense la protecció necessària, no som sanitaris de segona», van admetre.



«Cada vegada més risc»

Tot i que van fer una valoració positiva de la resolució, Hidalgo va alertar que hi ha un punt negatiu a tenir en compte. «Només ens garanteixen protecció mentre duri l'estat d'alarma, però tots sabem que el virus ha vingut per quedar-se i fins que no es trobi la vacuna necessitarem equips de protecció en condicions». També va recordar que la feina del personal d'ambulàncies és «essencial» per descongestionar els hospitals. «Cada vegada donen més altes hospitalàries a pacients amb COVID-19, però això no vol dir que ja no tinguin el virus, sinó que s'acaben de recuperar a casa. Nosaltres ens encarreguem de traslladar-los a domicili i, per tant, ens exposem a riscos molt elevats».

D'altra banda, Vilella va lamentar que s'hagi hagut de judicar un «aspecte tan bàsic de salut com aquest». Després de l'aprovació d'aquestes mesures «cautelaríssimes» faltarà veure com evoluciona el judici.

D'altra banda, Hidalgo va admetre que els treballadors ja han rebut un comunicat en el qual se'ls informa que a mitjans d'aquesta setmana començarà el nou circuit de neteja de tots els uniformes.



Ordres anteriors

Els magistrats recorden que la sala social del TSJC, «en diverses resolucions dictades en el curs de l'actual pandèmia per COVID-19, ha adoptat ja diverses mesures cautelaríssimes en relació amb la mateixa empresa», com les que van prendre arran de la demanda dels representants dels treballadors a Girona i Alt Maresme.

En aquest cas, el comitè de seguretat i salut de l'empresa a l'àrea de Girona-Alt Maresme va demanar al TSJC que es garantís protecció per a la plantilla després d'advertir que ja hi havia catorze treballadors infectats, a més d'altres que no presentaven símptomes però que havien estat en contacte directe amb pacients positius o sospitosos. Fa tres setmanes, el TSJC va ordenar que es fessin les proves de la COVID-19 a tota la plantilla i que s'aïllessin els positius o sospitosos.

Finalment, la mateixa sala va dictar una altra resolució vinculada amb la mateixa empresa el 22 d'abril, arran de la demanda del sindicat Comissions Obreres de Catalunya, per prohibir que els sanitaris haguessin de rentar l'uniforme a casa, i que l'empresa fos la responsable que s'encarregués de desinfectar-lo.