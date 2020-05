El Trueta tanca més de la meitat dels llits d'UCI pel coronavirus i preveu recuperar un quiròfan cada setmana

L'hospital Trueta de Girona tanca més de la meitat dels llits d'UCI habilitats durant la pandèmia. La directora d'infermeria, Pilar Solé, concreta que l'hospital havia arribat a tenir capacitat per atendre fins a 75 pacients crítics "durant el pic més alt" de la crisi sanitària. Fins ara, ja han tancat tres de les UCI provisionals, alhora que han habilitat una nova unitat específica per atendre pacients covid crítics i semicrítics, que serà permanent. Segons detalla Solé, aquest dimarts preveuen tancar la quarta UCI provisional "si es manté la tendència i no hi ha cap rebrot". En paral·lel, recuperen l'activitat quirúrgica que s'havia ajornat. Actualment compten amb quatre quiròfans i la intenció és recuperar-ne un més cada setmana.

Tancament d'UCI provisionals i recuperació progressiva de l'activitat quirúrgica. Un cop passat el pic de la pandèmia, i sempre que no hi hagi rebrots, el Trueta preveu recuperar paulatinament l'activitat habitual. L'hospital havia arribat a comptar amb 75 llits per atendre pacients crítics per la covid-19. A finals d'abril, ja van tancar dues de les UCI provisionals (la 3, ubicada a l'hospital de dia polivalent i endocrionòlogic, i la 5, situada a urgències pediàtriques).

La tendència a la baixa de l'impacte de la pandèmia i la creació d'una unitat específica per a pacients de coronavirus (crítics i semicrítics) a la planta 9B, ha permès tancar també la UCI 6 els darrers dies. En una entrevista a l'ACN, la directora d'infermeria de l'hospital, Pilar Solé, ha concretat que, si el volum de pacients en estat crític es continua reduint, al llarg d'aquest dimarts preveuen tancar també la UCI 2.

A l'hospital, havien arribat a tenir 71 pacients ingressats a la UCI. Aquest dimarts al matí n'eren 28: "Avui podem dir que estem per sota de 30, que es la línia que ens havíem marcat, i, si tot continua així, podrem tancar la UCI 2". Així, quedarien operatives la UCI 1 (la que ja hi havia inicialment al Trueta i que compta amb 18 llits), la UCI 4 amb set i els 10 de la planta 9B que estan destinats a pacients crítics de covid-19 (un total de 35).

A més, també estan habilitant sis llits a la UCI 1 per a pacients postquiúrgics o no-covid que ho necessitin. "Estem netejant filtres i fent neteges profundes per destinar-los a aquesta pacients", ha concretat Solé. Això permetrà, també, anar recuperant més activitat quirúrgica als quiròfans.

Una de les adequacions de l'hospital a la crisi sanitària va consistir en habilitar la zona de reanimació postquirúrgica com a UCI per a pacients que no estiguessin contagiats per la covid-19. L'adequació d'aquests sis llits a la UCI originària permetrà recuperar l'espai de reanimació per fer-hi "la seva activitat normal i atendre el malalt postquirúrgic".

La nova unitat de crítics i semicrítics de la 9a B del Trueta - ACN

Un quiròfan cada setmana

Amb l'esclat de la pandèmia, el Trueta va mantenir un quiròfan obert (a banda dels dos d'urgències) per a les operacions que no es podien ajornar, majoritàriament oncològiques o cardíaques. Segons concreta Solé, actualment ja hi ha quatre quiròfans operatius i, si es continua mantenint la pandèmia a ratlla, la previsió és anar-ne obrint un cada setmana per anar recuperant l'activitat quirúrgica. "Si la tendència es manté i anem disposant de llits de crítics, la intenció és anar augmentant un quiròfan més cada setmana", ha precisat la directora d'infermeria.

"Que els pacients no-covid crítics puguin ser atesos a la UCI permetrà incrementar l'activitat quirúrgica i recuperar l'àrea de reanimació per a la seva funció originària", detalla Pilar Solé que afegeix que, a dins l'hospital, s'han reorganitzat tots els espais amb circuits separats per a pacients positius de coronavirus i els que no estan afectats pels virus.

La directora d'infermeria del Trueta exposa que, fins ara, s'han anat fent les cirurgies que no es podien ajornar però també avança que amb l'increment de l'activitat als quiròfans caldrà fer una "revisió molt profunda" sobre l'estat de les llistes d'espera "servei a servei". A partir d'aquí, a través dels coordinadors de quiròfans, aniran assignant les sessions quirúrgiques que es puguin anar fent.

"Potser harem de recuperar més tardes de quiròfan, però encara és aviat per dir-ho perquè no estem en aquest punt", ha puntualitzat Solé que demana actuar amb "molta cautela" i sempre en funció dels casos diaris de cvid-19. "Si la tendència continua sent a la baixa, es podrà anar recuperar l'activitat quirúrgica fent una revisió estricta de la situació de cada servei", explica.



PCR a tots els pacients quirúrgics

Per a la recuperació progressiva de l'activitat quirúrgica, Solé detalla que, 48 hores abans de l'operació programada, fan proves PCR a tots els pacients que s'han de sotmetre a una intervenció així com als malalts que s'han de fer proves que requereixen ingrés a l'hospital. En cas de donar positiu, l'operació s'ha d'ajornar mentre que si la prova és negativa "es pot operar sense problemes".

Per fer totes aquestes proves, el Trueta ha obert una consulta d'infermeria específica a consultes externes on cada tarda i divendres el matí s'extreuen les mostres per fer la prova PCR.



Visites presencials a consultes externes

Aquesta setmana, el Trueta ha començat a recuperar l'activitat presencial a consultes externes, que se situa al voltant del 30%. Durant dos mesos, havien fet les visites de forma telemàtica o telefònica per reduir el risc de contagis. Les visites s'han reprès amb protocols de seguretat, com ara aconsellar als pacients que vagin sols a les consultes, que arribin només 10 minuts abans per evitar acumulació de malalts a les sales d'espera o que portin mascareta.

A dins, també han marcat aquells seients que es poden fer servir per garantir la distància de seguretat. Solé exposa que, en paral·lel, estan treballant per adequar els ordinadors i les tauletes electròniques per a les visites que es puguin fer de forma telemàtica i sense el pacient davant per reduir al màxim l'afluència de malalts a la zona de consultes externes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus