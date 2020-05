92.711 gironins han perdut la feina o estan afectats per un ERTO

45.657 persones apuntades a l'atur com a demandants de feina, 24.960 llocs de treball destruïts a la demarcació entre març i abril i una caiguda dels contractes del 69% respecte als que es firmaven ara fa un any. Les dades de l'evolució del mercat de treball a Girona són molt preocupants, però, si aquí es té en compte el fre a molts acomiadaments definitius que, de moment, han suposat els ERTOs, aquestes 45.567 persones no reflecteixen bé el tsunami que pot acabar afectant moltes famílies gironines. Segons les dades publicades ahir pel Departament de Treball, a Girona hi ha 67.711 persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Així, entre la disminució d'afiliacions a la Seguretat Social i la proliferació d'ERTOs, el coronavirus ja suma 92.711 treballadors gironins damnificats en només dos mesos, mentre que en el conjunt d'unes comarques amb una població total de poc més de 760.000 persones (comptant aquí nens, jubilats...) n'hi ha 113.278 que estan en un ERTO o s'han apuntat a les llistes de l'atur com a demandants de feina.

L'opció d'aplicar un ERTO als seus treballadors ha estat molt utilitzada per les empreses i, des de l'inici de l'estat d'alarma, a Girona s'han presentat 10.790 expedients, i el futur d'aquests gairebé 70.000 treballadors marcarà que l'elevat actual creixement de l'atur no acabi sent encara molt més gran. «Esperem que la situació de moltes d'aquestes persones sigui de caràcter transitori i temporal i que es vagin incorporant al mercat de treball a mesura que es vagi reactivant la nostra economia», assegurava ahir el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, que xifrava en «809.730 persones afectades per la crisi sanitària en el mercat de treball a Catalunya fins avui».

El mes d'abril ha acabat amb 45.657 persones buscant feina a Girona, que són un 30% més de les que hi havia just ara fa un any, després que en els trenta últims dies 6.378 gironins s'hagin apuntat a les llistes del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal). Un augment mensual del 16,24% que és clarament superior al 12,01% que ha pujat Barcelona i també a les xifres de Tarragona i (11,98%) i Lleida (7,62%)

Pel que fa a les diferents ocupacions, els 6.378 gironins que s'han incorporat a l'atur ho han fet en la seva majoria provinents des del sector serveis, molt afectat pel no inici de la temporada de Setmana Santa (4.642 persones), mentre que 925 provenien de la construcció, 663 de la indústria i 103 de l'agricultura. Unes xifres similars a les del global d'aturats a Girona perquè dels 45.567, 33.510 són del sector serveis, mentre que les dones són majoria: 24.436 per 21.131 homes.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, les xifres d'ahir deixen l'atur en 467.810 persones (un augment de 50.763) i mostren una destrucció de 89.841 llocs de treball segons les dades de la Seguretat Social, a la qual ara hi ha 3.309.946 persones afiliades.

A escala espanyola, l'atur registrat va augmentar a l'abril en 282.891 aturats, deixant la xifra de persones sense treball en 3,83 milions de persones, un nivell que no es veia des de maig de 2016. La Seguretat Social ha perdut 947.896 afiliats des del 12 de març fins a finals d'abril per la pandèmia del coronavirus, segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.