Cent veïns de Maçanet, aïllats a la urbanització de Mas Altaba

Un centenar de veïns dels carrers Sant Hilari i Vilobí d'Onyar de la urbanització Mas Altaba, dins del terme municipal de Maçanet de la Selva, pateixen un aïllament forçat pels desastres del temporal de pluges dels dies 20, 21 i 22 d'abril passats. La carretera d'accés als carrers està tallada per blocs de formigó des del dia 23 d'abril. Com a via alternativa, els veïns disposen d'un camí rural però es queixen del fet que és una situació incòmoda que se'ls fa llarga perquè ja fa dues setmanes que no veuen cap moviment que els pugui retornar a la situació d'abans del temporal.

L'aïllament va començar el 22 d'abril, quan després d'haver absorbit més de 150 litres per metre quadrat la canalització de la riera que passa per sota del carrer va cedir i se'n va endur tot el terra que hi ha sota de la calçada. O sigui, ara sota el paviment hi ha un buit que, segons els veïns, s'engrandeix cada vegada més.

Han apuntat que arran del confinament, el problema s'ha minimitzat perquè els nens no han d'anar a escola. Això no obstant, els veïns que han d'anar a treballar o a comprar aliments i medicaments, si que es troben en una situació incòmoda cada dia. També es queixen que no els arriba cap servei que comporti un desplaçament. Han enumerat els missatgers i el subministre de butà.

Plantegen que pel simple fet de llençar les escombraries, han de fer un trajecte de més de quinze quilòmetres que no tots els cotxes poden fer. Segons ells, el pitjor és que si el temporal de pluges té una repetició en els dies vinents, ho tindran difícil fins i tot per les urgències.



Aturada administrativa

Els veïns expliquen que l'Ajuntament de Maçanet de la Selva va tenir una reacció ràpida perquè de seguida va tallar els accessos a la zona afectada amb blocs de ciment i va senyalitzar que l'accés estava tallat. El que no veuen clar és que després no s'hi hagi fet res més.

Fonts de l'Ajuntament han plantejat que no preveuen una solució tan ràpida com voldrien als problemes d'accessibilitat a la urbanització.

El motiu és que la crisi de la COVID-19 ha suposat una aturada administrativa i no es poden licitar les obres de reparació dels accessos fets malbé.

Les mateixes fonts han exposat que l'endemà de les destrosses, l'enginyer municipal va anar a la urbanització per fer la valoració. Després van començar un projecte de reparació que entre avui i demà estarà acabat. L'Ajuntament ha valorat que tornar l'acces afectat al seu estat anterior tindrà un cost d'entre 15 i 30.000 euros.

Un cop el projecte està fet pot ser aprovat pel ple o la Junta de Gorven i després ve el concurs públic perquè més d'una empresa pugui optar a fer les obres. El problema està en la suspensió dels concursos públics per fer obres.

Les fonts del municipi han explicat que procuren adequar el camí alternatiu i que la brigada en diverses ocasions ha tapat els sots que ha provocat el pas més continuat de vehicles que hi ha ara. També han considerat que procuraran avançar en la solució.