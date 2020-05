Comerciants xinesos reobren basars i botigues

Van ser els més cautelosos i els que van tenir clar, ja amb els primers casos detectats a Girona, que havien de prendre's unes «vacances» abans que el coronavirus no comencés a campar al seu aire. «És una malaltia molt complicada, i alguns han preferit anar-se'n a la Xina, on l'epidèmia es controla molt millor», deia un empresari xinès a aquest diari la primera setmana de març, quan la manca de mesures (encara no s'havia declarat l'estat d'alarma ni ordenat el confinament) generava desconfiança i feia posar les mans al cap a més d'un veí nascut al país asiàtic.

Potser per això, que ara siguin ells els qui comencin a aixecar persianes és senyal de bons presagis. Al carrer de la Rutlla, la botiga d'alimentació Ri Sheng va tancar a mitjans de març i va romandre sense activitat durant les sis primeres setmanes de confinament, tot i haver pogut seguir amb el seu servei. Ara, torna a tenir les caixes plenes de fruita i verdura, sempre amb el gel hidroalcohòlic a l'abast de tots els qui volen fer-hi la compra. També hi comença a haver moviment a alguns basars xinesos, si bé ho fan amb peus de plom. «Hem obert sobretot pels clients habituals, que són empresaris, que necessiten caixes de plàstic, alcohols i material per tornar a obrir», va explicar a Diari de Girona la propietària del basar Super Euro del carrer de les Hortes, al barri gironí del Mercadal. «Obrim poques hores al matí, no és un horari fix», aclareix, sempre en castellà, mentre fa passar una clienta –atenen d'un en un– i li assenyala el desinfectant per a les mans que hi ha a l'entrada. «Estic esperant els guants d'un sol ús per als clients i també falta la mampara», explica, mentre atén la dona que acaba d'entrar, que demana piles per a la ràdio i el rellotge.

Depenent de les comandes dels clients habituals i les cites prèvies, la porta està oberta per a tots aquells que hi vulguin entrar, però «l'obertura oficial» amb un horari més ampli, diuen, no arribarà fins a la setmana vinent amb la fase 1 de la desescalada i, per aquest motiu, aquests dies serveixen, més que res, per tenir-ho tot a punt i amb les mesures de prevenció ben implementades. Sense anar més lluny, en un cartell a la porta ja indiquen que «per assegurar la neteja», procediran a «desinfectar el local dues vegades diàries».

De fet, no és l'única que espera l'11 de maig com a gran tret de sortida. Darrere la reixa del basar Market Catalunya, encara tancat al carrer Emili Grahit, ja feinegen per tenir-ho tot a punt. «En principi dilluns que ve obrim, l'onze de maig, si el Govern no ho canvia», contesta un dels seus encarregats.



Qüestionament de la gestió

Els del basar del carrer de les Hortes reconeixen que la pandèmia ara està més controlada, si bé es va actuar «una mica tard» i es van fer coses que «no s'entenen», com ara «manifestacions de molta gent», en al·lusió a les multitudinàries celebracions del 8M.

Pares i mares provinents del país més poblat del món se'n feien creus quan els seus fills havien de continuar anant a les escoles gironines, fent cas omís al degoteig de casos SARS-CoV-2 a Catalunya i província. «Però no tanquen les escoles?», preguntava desconcertada una mare de l'escola de Montfalgars, al·legant que a la Xina hi havia un millor control. Els bars, negocis i restaurants gironins propietat de xinesos van decidir prendre mesures dràstiques per iniciativa pròpia i tancar, segons va recollir aquest mateix diari, i ja van alertar: «A mesura que hi hagi més casos de malalts a Girona, s'aniran tancant més negocis», va vaticinar un dels empresaris, que també apuntava que potser la por dels xinesos venia donada perquè sabien «la gravetat de l'epidèmia».

En aquell moment aquestes declaracions semblaven exagerades i desproporcionades –com en el seu moment també ho va semblar la cancel·lació del Mobile World Congress a Barcelona– però, ara, dos mesos més tard, tots sabem que la profecia era més que exacta. En qüestió de dies, l'escalada de mesures del Govern va anar accelerant i, sí, les escoles van haver de tancar de forma imprevisible d'un dia per l'altre (encert per la mare del Montfalgars); i, sí, també es van anar tancant més negocis. Si van ser ells els que van veure a venir, abans que ningú, el perill d'inundació que portava la tempesta, ara que mouen fitxa amb les primeres clarianes, serà que les precipitacions han quedat lluny.