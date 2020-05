EN DIRECTE | Última hora del coronavirus a les comarques gironines

L'hospital Josep Trueta de Girona tanca més de la meitat dels llits d'UCI habilitats durant la pandèmia. La directora d'infermeria, Pilar Solé, concreta que l'hospital havia arribat a tenir capacitat per atendre fins a 75 pacients crítics "durant el pic més alt" de la crisi sanitària. Fins ara, ja han tancat tres de les UCI provisionals, alhora que han habilitat una nova unitat específica per atendre pacients covid crítics i semicrítics, que serà permanent. Segons detalla Solé, aquest dimarts preveuen tancar la quarta UCI provisional "si es manté la tendència i no hi ha cap rebrot". En paral·lel, recuperen l'activitat quirúrgica que s'havia ajornat. Actualment compten amb quatre quiròfans i la intenció és recuperar-ne un més cada setmana.