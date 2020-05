Girona elimina carrils a Lorenzana i a la plaça Catalunya per guanyar vorera

Enmig de la crisi del COVID-19, l'Ajuntament de Girona ha iniciat una sèrie de canvis a la via pública per afavorir la nova mobilitat de vianants i ciclistes en detriment del vehicle a motor. Les modificacions suposen eixamplar voreres eliminant places d'aparcament o carrils de circulació de la calçada. En total asón una quarentena d'actuacions per valor d'uns 115.000 euros i les primeres accions ja s'estan començant a executar. La idea, segons la regidora de Mobilitat, és que les accions siguin permanents i que el primer paquet d'intervencions ja estigui en marxa en tres setmanes.

Així, al carrer Lorenzana, entre els carrers de Juli Garreta i de Barcelona, ja s'ha ampliat la vorera ocupant la calçada amb blocs de plàstic. Aquesta actuació també es durà a terme al carrer de Juli Garreta, entre Lorenzana i la ronda de Sant Antoni Maria Claret, tot i que allà es farà suprimint les places d'aparcament; i al tram del carrer de Santa Eugènia comprès entre la travessia del Carril i el carrer de Pere de Palol, suprimint aparcaments. També es restringirà el trànsit de vehicles al vial oest de la plaça de Catalunya i s'eliminaran les places d'aparcament d'aquest punt.

A més, el carrer de Joan Maragall –entre la Gran Via de Jaume I i la plaça de Pompeu Fabra– passarà a ser una via compartida entre vehicles i vianants, amb prioritat per als vianants, i s'hi inclourà un carril bici en sentit plaça de Catalunya. El carrer Lorenzana, entre la Rutlla i el d'Ultònia– passarà a ser una zona 30 i, també, una via compartida entre vianants i vehicles. D'altra banda, hi haurà un nou carril bici compartit amb l'autobús, el taxi i vehicles amb alta ocupació (VAO) al carrer del Migdia, entre els carrers del Riu Cardener i de Caldes de Montbui. Aquests canvis suposaran l'eliminació d'unes 25 places d'aparcament de la zona blava.

Accions per 2 milions

Les mesures de mobilitat seran molt visibles però l'Ajuntament preveu un total de 147 accions en diferents àmbits per valor de 2 milions d'euros per «protegir les persones i fomentar la reactivació econòmica». L'alcaldessa, Marta Madrenas, va detallar que hi haurà 180.000 euros per introduir la tecnologia a les escoles i per a la realització dels casals d'estiu a preus reduïts. Uns 50.000 euros per neteges especials, 65.000 euros per sistemes de gestió intel·ligents a la via pública i gestió municipal, 300.000 euros per adaptar l'Ajuntament a les noves mesures de seguretat i per implantar el teletreball, 239.000 euros per a ajudes a creadors i artistes i també per a les llibreries i 890.000 euros per a la reactivació dels sectors productius i pel foment de l'ocupació. El consistori també ha previst ampliar la flota de vehicles de la policia amb 126.000 euros. Pel que fa als serveis socials, va detallar que no hi ha límit i que s'hi destinaran els diners que calguin.