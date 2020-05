Mor un jove de 21 anys ofegat en una gorga a Castellfollit

Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta tarda ofegat a la Gorga dels Soldats, situada al riu Turonell al seu pas per Castellfollit de la Roca. El jove anava amb un amic i s'ha llançat a l'aigua però no n'ha pogut sortir amb vida.

Segons fonts policials, el jove no sabia nedar. El seu company ha alertat els serveis d'emergències, els bombers l'han extret de l'aigua però malgrat els intents de reanimar-lo no ha estat possible per part del SEM. Els Mossos d'Esquadra d'Olot estan a càrrec del cas i instrueixen les diligències. Es considera una mort accidental.