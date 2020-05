Un motorista de 19 anys resulta ferit crític en una sortida de via a Banyoles

Un jove de 19 anys va patir ahir a la nit un accident de trànsit molt greu a Banyoles.

El noi circulava amb motocicleta per la carretera C-150a -l'antiga carretera per anar cap a Serinyà- i per causes que encara es desconeixen i investiga la Policia Local de Banyoles va patir una sortida de via, a l'altura del quilòmetre 20,7, a la sortida de la població.

La Policia Local va rebre l'avís dels fets pels volts d'un quart de deu de la nit i ràpidament es va activar juntament amb tots els serveis d'emergència (Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra).

En arribar-hi, els agents locals es van trobar el noi inconscient. Es tracta d'un noi de 19 anys que repartia menjar a domicili d'una pizzeria - restaurant de la localitat.

Ràpidament, el SEM, que va derivar dues ambulàncies el va estabilitzar i se'l va emportar ferit crític cap a l'hospital Josep Trueta.

Aquest matí, el noi estava en estat molt greu i el seu pronòstic està reservat. Al llarg del dia està previst que entri a l'UCI.

La Policia Local de Banyoles per la seva banda s'ha fet càrrec de les diligències i investiga l'accident de trànsit per tal d'aclarir com es va produir el succés.