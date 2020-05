El PSC de Girona presenta un Pla Econòmic i Social

El grup municipal del PSC de Girona va presentar ahir Pla Econòmic i Social per donar resposta a la crisi provocada per la Covid-19. «L'ahir ha quedat esborrat per aquesta situació que ens ha superat. L'Ajuntament ha d'actuar d'una vegada i repensar el conjunt d'inversions i d'esforços per dedicar-los als gironins», va assenyalar la portaveu, Sílvia Paneque.

Paneque va explicar que, en aquests moments, és necessari un «esforç colossal» per part de l'Ajuntament per aportar solucions a la reconstrucció del teixit econòmic. Per aquest motiu, el PSC va presentar ahir 84 mesures de govern, perquè Girona pugui recuperar-se amb rapidesa de la crisi. Els àmbits d'aquestes mesures són recursos de suport al teixit econòmic, alleugerir accentuadament la pressió fiscal, apuntalar l'atenció social, reduir l'escletxa social educativa, enfortir la seguretat en salut, potenciar la cultura local i adaptar la ciutat a la nova realitat.

«Girona es troba en un any zero i és necessari entendre això. El PSC es troba als antípodes de l'acció de govern de JxCat. Però estarà al costat de la ciutat a la situació actual. Tot ha canviat i espero trobar suports i col·laboradors per tal de redefinir del tot les línies d'actuació del govern a l'Ajuntamenta. No és una qüestió ideològica. La Covid-19 ha provocat la pitjor situació i aixecar-nos al més aviat possible per evitar que es converteixi en una de les pitjors crisis» va dir Paneque.

Els socialistestes van explicar que els autònoms, la restauració, les pimes i el petit comerç són els principals eixos del teixit productiu de la ciutat. Per tots, van demanar que l'Ajuntament aprovi un Pla per al progrés econòmic amb suport als establiments per adaptar mesures de seguretat en salut; un mapa web per reivindicar el consum de proximitat; incentivar econòmicament el consum local amb la marca Girona a partir d'abonar un percentatge de la compra; iniciar la desinfecció periòdica de zones comercials; crear una oficina de mediació entre propietaris i llogaters de locals; convertir en gratuït l'ocupació de l'espai públic; bonificar impostos a vehicles comercials i escombraries; i crear una taula de control amb sindicats, patronals i Ajuntament de Girona, entre d'altres.