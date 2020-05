Teleassistència ha realitzat 14.650 trucades a persones vulnerables per la crisi del coronavirus

La teleassistència pública de la demarcació de Girona, que gestiona l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, s'ha adaptat a la realitat imposada per la Covid-19 introduint-hi canvis com ara el reforç del seguiment de les persones grans, dependents o amb malalties cròniques que viuen soles.

Des que es van activar el Pla Procicat i el Pla de Contingència del Servei —el 12 de març passat, amb motiu del coronavirus— i fins aquest 26 d'abril, s'han dut a terme 14.651 trucades de seguiment a les persones usuàries de la teleassistència pública de les comarques gironines.

Segons informa el Dipsalut, s'ha posat especial atenció en aquelles que tenen més risc de presentar complicacions en cas de contraure la Covid-19.

La prioritat és detectar, amb celeritat i per actuar-hi amb immediatesa, diferents situacions de risc o d'emergència que puguin sorgir: urgències mèdiques o circumstàncies especials com, per exemple, la manca de cobertura de necessitats bàsiques, entre d'altres.

El seguiment i l'atenció de les persones usuàries es fa en coordinació amb els serveis socials de cada comarca o municipi. En la gestió d'aquestes emergències, segons cada situació, el Servei local de Teleassistència mobilitza les unitats mòbils del servei (que compten amb els equips de protecció individual reglamentaris) o altres recursos públics d'emergències, i contacta amb els familiars que la persona usuària hagi indicat.



20 emergències per Covid-19

En el mateix període, s'han atès 943 emergències, una vintena de les quals són urgències mèdiques que estan relacionades directament amb el coronavirus. Aquests darrers casos s'han gestionat conjuntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els professionals del centre d'atenció del servei també s'encarreguen de donar consells de prevenció, resoldre els dubtes de les persones usuàries, informar de la simptomatologia de la Covid-19. Entre el 12 de març i el 26 d'abril, han atès 6.306 consultes relacionades amb el coronavirus.

Mentre duri la situació d'emergència, el Servei local de Teleassistència també ha habilitat una línia gratuïta 900. Aquest servei està adreçat a persones que viuen soles, amb factors que s'associen a un risc més gran de presentar complicacions si contrauen la Covid-19 i que no compten amb el servei de teleassistència a la seva llar. També va dirigit a persones a les quals s'ha diagnosticat la malaltia.

