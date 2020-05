Arrenca el judici contra l'acusat de voler matar un treballadora social de Salt

L'Audiència de Girona va jutjar ahir l'acusat d'intentar matar d'una ganivetada una treballadora social de Salt el 23 de novembre del 2018. El judici es va fer enmig de mesures de seguretat contra la covid-19. A la sala de vistes, mascaretes, garantir les distàncies i desinfectar el micròfon i la cadira on seuen els testimonis i els pèrits després de cada declaració.

El cas que ahir va arribar a judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunta al 23 de novembre del 2018. Segons les acusacions, el processat va abordar la víctima per l'esquena mentre caminava per la plaça Sant Cugat de Salt. La víctima va explicar en el judici que treballa als serveis socials de la població i, juntament amb una companya de feina, anaven a fer una visita domiciliària.

Quan la víctima es va girar, el processat li va assestar una ganivetada al tòrax. La treballadora social ha relatat que, d'entrada, pensava que era un conegut que li feia la «típica broma» de tapar-li la cara per fer que es girés. Quan ho va fer, però, va veure un home que no coneixia de res que l'atacava. De seguida, la noia va caure a terra ferida mentre que un altre home que havia vist l'agressió va començar a cridar. L'agressor va llançar el ganivet amb el qual havia perpetrat l'atac i va fugir.

Com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir dues ferides al pit i la van haver d'operar d'urgència. Els forenses han apuntat que una de les ferides era molt greu i que requeria d'atenció mèdica urgent perquè la vida de la víctima perillava. Va trigar 159 dies a curar-se i va estar tres dies ingressada a la UCI i vuit més a planta

La víctima va relatar que li va veure la cara perfectament i que el va identificar en roda de reconeixement sense cap dubte. L'home que va identificar és l'ara acusat, Abdeslam El B.

El processat, només va respondre les preguntes del seu advocat i ho va fer per dir que, en el moment dels fets, era consumidor d'alcohol i de drogues i per justificar l'arrelament al país.

La principal discussió del judici se centra en si el processat tenia les capacitats afectades per un trastorn mental. A la sala de vistes han declarat un psiquiatre de l'Equip de salut mental per persones sense llar (Esmes) que el va visitar mentre el processat vivia al carrer, el psiquiatre del centre penitenciari i els dos forenses que li van fer el dictamen psiquiàtric posterior a la detenció. Tots han apuntat que pateix un trastorn mental, tot i que hi aprecien variacions..

Concreten que, segons ha anat explicant el processat, estava convençut que la víctima era una noia amb qui havia mantingut una relació al seu país d'origen, que s'havia canviat el nom i que el perseguia per perjudicar-lo. Per això, abans d'atacar-la amb el ganivet, li va arribar a punxar les rodes de la moto i havia atacat la seu de serveis socials de Salt perquè era on ella treballava

En aquest context, el fiscal demana l'internament en un centre psiquiàtric penitenciari per un màxim de 10 anys i l'expulsió del país però demana que es resolgui en fase d'execució de la sentència. L'acusació particular,per la seva banda, demana 14 anys i 6 mesos de presó.