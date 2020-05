Catalunya va infravalorar la COVID-19 segons un informe

El Consell Assessor de Salut (CAS) ha emès un primer informe sobre la gestió del sistema de salut durant la pandèmia de la COVID-19 on critica les «deficiències en l'anàlisi» i la «infravaloració» de la pandèmia per part de la Conselleria d'Alba Vergés. El CAS està format per 11 professionals del sector sanitari nomenats des de Salut –i presidit pel doctor Manel Balcells– de manera que formen un comitè d'experts que té per objectiu assessorar a la Conselleria.

En l'informe, el col·lectiu d'experts divideix l'impacte de la pandèmia en quatre onades: la primera, de mortalitat i saturació dels centres sanitaris; la segona, que fa referència als pacients urgents que no han pogut rebre atenció immediata a causa de la derivació de recursos al virus; la tercera, l'impacte de la irrupció en els malalts crònics; i la quarta, que preveu un augment de casos derivats de l'estrès posttraumàtic, malalties mentals i l'impacte econòmic. Sobre aquestes onades, subratllen la necessitat de «preveure escenaris i avançar en les mesures proactives de resposta». En aquest punt també insten a fer «un debat sobre determinades mesures que afecten la llibertat del bé comú» que va més enllà de les competències de Salut.



Absència de protocols

Tot i que l'informe del CAS no és definitiu, anomena algunes de les principals debilitats que han identificat amb la gestió de la crisi sanitària. Entre les crítiques, destaquen «l'absència de protocols i pautes rigoroses a nivell supraterritorial per prioritzar els recursos de manera equitativa» així com l'absència de protocols per afrontar l'atenció en el procés final de vida. Una altra de les coses que destaca el comitè d'experts és «la deficiència en l'anàlisi i la previsió de la importància de la pandèmia amb poca coordinació entre els serveis de protecció de la salut i la resposta de la xarxa territorial i municipal». L'informe subratlla les «mancances de material per diagnosticar la malaltia i dels equips de protecció individual (EPI)», així com la falta d'una veu «cientificotècnica consensuada, autoritzada i reconeguda» com a referent visible.

Pel que fa a la gestió de les dades de salut, ressalten que la ciutadania s'ha mostrat receptiva i col·laboradora, però que «s'ha trobat a faltar informació sobre la gestió d'aquestes dades, sobre les garanties de confidencialitat, sobre el recorregut que tindran i quins usos se'n podrà fer». «Cal tenir en compte que afecten drets fonamentals de les persones i cal, si més no, ser transparents i informar-ne obertament», recalquen.



Manca de previsió

El document també subratlla la «manca de previsió» de l'afectació del coronavirus en el sistema de residències de gent gran i de persones amb discapacitat a l'hora de prevenir contagis i dotar de recursos aquestes infraestructures. Sobre aquest punt, l'ens destaca una «manca de coordinació i lideratge» on els professionals de la Salut s'han vist exposats en un debat ètic on han hagut de decidir «qui podria tenir més opcions de sobreviure i qui no».