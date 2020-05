El coronavirus danyarà més l'economia que la «grip espanyola»

Els amants de la història, la pandèmia de la covid-19 ha de semblar inquietantment familiar. Fa gairebé exactament un segle, un altre virus respiratori va arrasar el món i va matar milions de persones en qüestió de mesos. El 1918 i 1919, l'anomenada grip espanyola (que en realitat va començar en un altre lloc, potser a Àustria o Kansas), es va propagar pels moviments de tropes de la Primera Guerra Mundial i va matar entre 17 milions i 100 milions de persones arreu del món. Aquesta xifra inclou 675.000 víctimes als Estats Units, que en proporció a la població actual seria l'equivalent a aproximadament 2 milions de persones, prop del límit superior de les estimacions de possibles morts per coronavirus.

Naturalment, aquesta catàstrofe va perjudicar l'economia. La grip espanyola, a diferència de la covid-19, matava sobretot persones d'entre els 20 i 40 anys, és a dir, en els seus anys més productius. A més, moltes ciutats van respondre a l'amenaça de la mateixa manera que ho estan fent ara els estats, amb el distanciament social. Les mesures van incloure el tancament d'escoles i esglésies, la prohibició de reunions massives, l'ús obligatori de mascaretes i altres tipus de restriccions.

La combinació del temor al virus i les intervencions del govern van danyar profundament el comerç minorista i altres negocis que depenien del tràfic per als vianants, molt semblant al que passa en l'actualitat. Un informe de 2007 del Banc de la Reserva Federal de St. Louis documenta molts casos de comerciants que van perdre els seus negocis a Little Rock, Arkansas i Memphis, Tennessee. Però d'alguna manera, el país va aconseguir evitar una profunda depressió en els anys posteriors a la pandèmia. La desocupació per als sindicalistes va augmentar només una mica: el creixement de la producció industrial en realitat es va mantenir bé durant el 1919. Hi va haver, això sí, una recessió durant el 1920 i el 1921 que probablement es va deure més a la desmobilització de la Primera Guerra Mundial que al virus, es va revertir ràpidament i va donar pas a la prosperitat.

Per què la grip espanyola no va devastar l'economia estatunidenca com ho ha fet el coronavirus? És temptador concloure que els bloquejos d'avui dia són simplement més durs que les mesures de distanciament de 1918. Però encara que les dades de l'època no són de la mateixa qualitat, les anècdotes en l'informe de la Fed de St.Louis suggereixen que les empreses minoristes van patir enormement, igual que ara.

El temor al virus, i no les restriccions governamentals, va ser probablement la principal raó de la pèrdua d'ingressos en aquell període, igual que en l'actualitat.Un factor més important va ser la diferència en l'estructura de l'economia. Fa un segle, menys de la meitat de tots els treballadors estaven ocupats en indústries de serveis; ara, al voltant de 86% ho està. La manufactura i l'agricultura van ser menys vulnerables a la pandèmia que les empreses minoristes i les altres que depenien molt del trànsit de clients.L'impacte de l'economia de guerra va ser un factor relacionat. Com alguns economistes han assenyalat, la Primera Guerra Mundial encara exercia una forta influència en la producció de 1918. El govern simplement va ordenar que les fàbriques seguissin obertes per a satisfer les necessitats de la guerra.

Això, probablement va empitjorar l'epidèmia, però va reduir el cop a la producció econòmica. En el moment que l'economia va començar a tornar a les indústries de temps de pau, la grip ja havia desaparegut.

Un tercer factor són les comunicacions. Avui, els estatunidencs de totes les classes socials poden trobar tota la informació que necessiten sobre el coronavirus apretant pocs botons al seu telèfon intel·ligent o mirant les notícies per cable. Però cap d'aquests dos mitjans existia l'any 1918. I gràcies a la dura censura en temps de guerra, els diaris sovint temien imprimir notícies sobre l'epidèmia, per no semblar antipatriòtics. De fet, el virus es diu «grip espanyola» només perquè Espanya era un país neutral en la Primera Guerra Mundial i, per tant, permetia als diaris imprimir l'ombrívol nombre de morts nacionals. La supressió d'informació als EUA i altres potències occidentals probablement va fer que lespersones fossin més propenses a sortir a comprar, fins i tot a costa de moltes vides.

El cost-oportunitat podria ser un quart factor. El món d'avui és molt més ric que el de 1918. Gran part del que sortim a comprar són productes no essencials com a menjars a restaurants, talls de cabell a la moda o nous productes electrònics. Fa un segle, un percentatge més alt de les compres realitzades pels estatunidencs eren aliments i productes de primera necessitat, coses que les persones simplement no podien prescindir per uns mesos.

Què va passar un cop es va acabar la pandèmia? La Fed de St. Louis cita recerques que mostren que la grip espanyola en realitat va augmentar el creixement dels estats més afectats, possiblement en empènyer-los cap a tipus de producció més intensius en capital. L'equivalent actual seria un canvi cap a una major automatització. Les ciutats amb bloquejos més ràpids i efectius també es van recuperar més ràpidament.

Però almenys dos factors tendiran a fer que el dany econòmic del coronavirus duri més que el de la grip espanyola. Primer, les cadenes de subministrament internacionals s'estan reduint. La pandèmia probablement estimularà els països a produir menys a l'estranger ara que coneixen el risc; serà una transició costosa i dolorosa. En segon lloc, tant els consumidors com les empreses estan més endeutats que fa un segle, i aquest deute pot combinar-se amb l'impacte econòmic de la pandèmia i causar una recessió del balanç. Llavors, encara que el cost humà del coronavirus probablement acabarà sent menor que el de la grip espanyola, el cost econòmic pot ser més elevat i durar més. L'economia de 2020 és simplement molt més vulnerable a les pandèmies que l'economia de 1918.