Fer esport, fent trampetes

Les noves tecnologies aplicades al món de l'esport permeten controlar millor molts aspectes tècnics dels entrenaments, però també deixen al descobert les irregularitats que pot cometre algun ciclista o algun atleta. Actualment, a Espanya, per exemple, no està permès recórrer més d'un municipi –ni tant sols els federats– però hi ha esportistes que infringeixen les normatives per un o altre motiu. Per això quan algú detecta un company que ha fet una ruta no autoritzada i l'ha compartit a les xarxes socials li etziba: «Per què ho penges?». Hi ha qui vol ser rebel o no sentir-se controlat.

En alguns països ja s'està sancionant en base, precisament, a observacions d'aquestes aplicacions i de les xarxes socials. A França, quan el Govern d'Emmanuel Macron va restringir la mobilitat a 500 metres de casa, un ciclista va compartir a la xarxa un entrenament de 105 quilòmetres. La policia francesa li va posar una multa de 135 euros per no respectar l'aïllament.

Una de les aplicacions més utilitzades al món de l'esport és Strava. Permet enregistar una ruta i ensenya la distància, el ritme quilòmetre a quilòmetre, el desnivell superat i per quines carreteres s'ha passat exactament. Tot gràcies al GPS que l'atleta porta a sobre, normalment en un rellotge. Fins i tot, genera taules classificatòries d'esportistes que han passat per determinats trams i dels diferents temps del mateix usuari si hi ha passat més d'un cop. El foment de la rivalitat i l'ambició de superar-se a un mateix o a un altre. Hi ha esportites novells, amateurs, populars i professionals.

A Strava, aquesta setmana s'estan veient ciclistes i corredors que pengen els seus itineraris amb recorreguts que van des de Girona fins a Bescanó passant per Salt i tornen per Sant Gregori, després de creuar, per algun punt, el riu Ter. O que van a Quart per la via verda i tornen. També rutes que enllacen Pals, Palafrugell o Begur o Llambilles, Campllong i Cassà de la Selva. Tot especificat amb un títol on deixen clar que és un entrenament. També d'altres que fan un recorregut que uneix dues poblacions diferents però on l'usuari especifica que utilitza la bicicleta per anar a treballar. Suposadament ho penja per poder seguir acumulant quilòmetres a l'aplicació.

A l'Estat espanyol no hi ha constància que cap cos policial estigui fent servir les aplicacions per rastrejar irregularitats, per ara. Alguns usuaris asseguren que el GPS no és precís, o que s'ha perdut la senyal i ha dibixat un traçat erroni o que l'hora que apareix de l'activitat - fora de la franja permesa- no és quan han sortit de casa per iniciar l'entrenament sinó quan han compartit la ruta a l'aplicació. De moment, a la xarxa Instagram un perfil denominat El Justiciero de Strava, denuncia itineraris fets per tot Catalunya on es poden observar suposades infraccions.