Girona es queda fora de la fase 1 per la incidència del coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir en roda de premsa que demanarà al Govern espanyol que tres regions sanitàries –Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran– siguin les primeres en avançar, a partir del proper dilluns, en el procés de desconfinament per l'epidèmia de la COVID-19. D'aquesta manera, les altres sis regions sanitàries en què s'estructura Catalunya hauran d'esperar a fer-ho, ja que segons indiquen els estudis analitzats pel Departament de Salut, en aquests territoris encara hi ha un risc de rebrot de l'epidèmia moderat –en concret, a les regions de Girona, de Lleida, de Catalunya Central, de l'àrea metropolitana nord i de l'àrea metropolitana sud–, o moderat-alt –només a l'àmbit de Barcelona ciutat.

Tenint en compte les dades oficials publicades dimarts a la nit, les regions de Catalunya central, Barcelona i Girona presenten la taxa crua més alta de casos positius i morts per cada 10.000 habitants. Tot i que Lleida presenta una taxa de contagi similar a l'Alt Pirineu i Aran i una taxa de morts similar a Tarragona, tampoc podrà entrar a la fase 1, de moment.

La consellera va informar que la consideració d'avançar en aquest procés d'aquests tres territoris s'ha pres en base a l'anàlisi principal de dos factors: la taxa de transmissió del virus i la incidència de nous casos en els darrers 14 dies. Pel que fa a les altres sis regions, va explicar que caldrà que passin uns dies més per veure l'evolució del virus. «La setmana vinent estarem en disposició de presentar una nova proposta per aquestes regions que es mantenen a la fase 0», va assegurat Vergés, per qui el fet que aquestes regions no avancin ara «no vol dir que s'hagin d'esperar 15 dies més: han d'anar potser a un ritme més lent que les regions amb un risc baix i això té tota la lògica en l'estratificació que hem fet».

La consellera va explicar que, d'aquesta manera, el PROCICAT ha aprovat la proposta del Govern de la Generalitat d'iniciar un desconfinament gradual d'àmbit territorial a Catalunya, ajustat als indicadors de risc epidemiològic. «El farem de manera segura, basada en l'evidència disponible, consensuada i transparent», va dir Vergés després de ressaltar que aquest procés, dur i complex, «no el podem fer sols: necessitem comptar amb la gent, amb els diferents sectors de la societat, i sobretot amb els ajuntaments, entitats locals i supramunicipals perquè són «qui millor coneix els seus territoris.



Forta incidència a Girona

Les dades de Salut precisen que la incidència acumulada de virus per cada 100.000 habitants els últims catorze dies a la ciutat de Barcelona és de 157, mentre que la de la regió sanitària de Girona és de 167, una situació que la consellera va atribuir als tests PCR que s'han fet els últims dies a residències de gent gran de Girona i que han fet augmentar en un 50% els casos nous diagnosticats de COVID-19.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, va detallar el risc segons cada regió sanitària: vuit a l'Alt Pirineu i Aran; 18 a Terres de l'Ebre, 21 a Camp de Tarragona, 38 a àrea metropolitana nord, 46 a Catalunya Central, 58 a l'àrea metropolotana sud, 60 a Lleida, 65 a Girona i 91 a Barcelona.