Un jove de 21 anys mor ofegat en un gorg de Castellfollit

Un jove de vint-i-un anys d'origen gambià va morir ahir a la tarda quan es banyava al gorg dels soldats al riu Toronell de Castellfollit de la Roca. El jove feia uns quinze dies que vivia a Castellfollit i ahir va tenir l'acudit d'anar-se a banyar amb un amic al gorg dels soldats.

Es tracta d'un gorg al qual s'hi accedeix per un corriol de 600 metres en pendent molt vertical des de l'edifici de l'Ajuntament. El jove anava amb un amic que es va llançar a l'aigua però no el va poder treure. El Toronell és un rierol que sol portar poca aigua, però arran de les últimes pluges baixa força ple per això, segons fonts consultades, el gorg ahir tenia força profunditat.

Segons fonts policials, el jove no sabia nedar. El seu company va alertar els serveis d'emergències, i els bombers de Grup d'Actuacions Especials (GRAE) van baixar al gorg , peròel van treure de l'aigua. Els bombers i els serveis d'emrgències mèdiques el van intentar reanimar però no hi van poder fer res.

Després d'unes maniobres entre la vegetació l'helicòpter es va posar damunt del gorg. Un bomber va baixar amb una corda fins arribar a la llitera on hi havia el noi.

Quan va tenir la llitera assegurada el bomber de la corda va fer un senyal i els de l'helicòpter amb una politja els van hissar.

L'operació de rescat es va acabar al voltant de dos quarts de set de la tarda. Al costat de l'Ajuntament hi havia vehicle de bombers, dels Mossos d'Esquadra, i ambgulàncies del servei d'emergències mèdiques.