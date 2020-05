L'Hospital de Cerdanya registra un nou cas de coronavirus després de 13 dies sense

Després de tretze dies consecutius sense cap positiu de coronavirus a l'Hospital de Cerdanya, aquest dijous hi ha ingressat un nou cas confirmat de covid-19 i dos més que són sospitosos i estan pendents de resultats. Des de l'inici de la pandèmia se n'han detectat fins a 48, dels quals 35 han requerit hospitalització.

En aquest període s'ha produït una víctima mortal, s'han efectuat sis trasllats i s'han donat 30 altes. Mentre, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell continuen sense nous casos i s'ha recuperat la primera planta per a malalts no covid-19, incloent-hi el niu per nadons. A més, tenen previst reubicar en breu els llits de crítics fora de la zona quirúrgica per poder disposar d'una sala d'operació i de la de parts.

