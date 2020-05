L'hospital d'Olot recuperarà l'activitat de les consultes externes i en farà unes 100 al dia a partir de l'11 de maig

L'hospital d'Olot reprendrà de forma progressiva l'activitat de les consultes externes a partir de l'11 de maig. Se'n faran un centenar al dia, una xifra que representa una quarta part del que es anava fent abans de la covid-19. Per poder-ho implementar, es prendran mesures per garantir la seguretat dels usuaris i professionals. Arran de l'emergència sanitària, només s'havien mantingut les visites i proves presencials urgents que no es podien ajornar mentre que la resta s'havien gestionat de forma telefònica i telemàticament. Durant aquests dies s'han atès un 65% de les visites i proves previstes, principalment les referents a seguiment i control de l'embaràs, les oncològiques i algunes de traumatologia.

Passat aquest període, i sempre garantint les mesures de seguretat i higiene, es començaran a recuperar gradualment les citacions presencials a consultes a partir de dilluns vinent. Es començarà amb unes 100 visites diàries, una quarta part del que es feien abans.

La citació d'aquests pacients es farà via SMS o trucada telefònica i sempre segons criteri clínic de cada especialitat. La situació de pandèmia pel coronavirus obliga a posar en marxa una sèrie de mesures per garantir la seguretat tant dels usuaris com dels professionals. També es demana als usuaris que acudeixin puntuals a la cita el dia i l'hora en què se'ls convoca (sense antelació) i que, en cas de no poder assistir a la visita, ho comuniquin el més aviat possible. D'aquesta manera es volen evitar les aglomeracions a les sales d'espera, la capacitat de les quals s'ha reduït. També s'alternaran visites presencials i telefòniques per tal de descongestionar el volum d'usuaris durant les hores de visita.

Com ja s'ha fet durant aquesta situació excepcional, no es permetrà l'entrada d'acompanyants, només en els casos de les persones menors d'edat, les no autònomes o les que tinguin dificultats de comprensió. A més, tant a la recepció de consultes externes com de diagnòstic per la imatge es posaran a disposició dels usuaris mascaretes i solució alcohòlica perquè puguin fer el rentat de mans a l'entrada i sortida del centre.

Des del centre recorden que se seguiran prioritzant les visites de manera telefònica i telemàtica en benefici de la seguretat dels pacients i dels professionals i que l'augment gradual de l'activitat es farà segons com evolucioni la pandèmia.



· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus