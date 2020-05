Lloret aposta per dividir les zones de bany: gent gran, famílies i adults

Tot i no tenir cap normativa del Govern a la mà ni tampoc cap data fixada per una eventual obertura de les platges, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha volgut encarar la desescalada «amb els deures fets» de cara a la temporada d'estiu i, juntament amb els gremis i empreses del sector turístic, va anunciar ahir un pla integral perquè la temporada de bany –amb les seves respectives activitats d'oci i xiringuitos de les platges– siguin compatibles amb mantenir l'expansió del coronavirus a ratlla.

Entre les mesures previstes, l'Ajuntament preveu limitar l'aforament de les platges i, en el cas de les dues més concorregudes (la platja principal de Lloret i la de Fenals), es dividiran en tres zones de bany: la de la gent gran, la de les famílies amb infants i la de la resta d'adults (ja sigui sols, en parella o en grups d'amics).

Tot i les restriccions d'aforament i accés, el pla no preveu cap limitació del temps de bany i, segons va afirmar l'alcalde, tampoc hi faltaran els serveis i activitats d'oci a les platges. Sobre si hi haurà guinguetes, per exemple, Dulsat va sostenir que «la intenció és que sigui que sí», si bé s'haurà de resoldre amb la Generalitat, que gestiona els permisos especials de les guinguetes, i trobar «l'encaix legal» amb la normativa. Pel que fa a les activitats d'oci, es preveu regular el lloguer de patinets i caiacs tan sols a aquells grups que formin part de la mateixa unitat de convivència o família, a més de procurar un protocol de desinfecció a cada ús.

Dulsat va destacar que la segmentació dels tres espais dins l'aigua –una mesura que, de moment, s'implementarà segur a la platja principal i a la de Fenals– es farà amb l'ajuda de balises, amb l'objectiu d'evitar la propagació del SARS-CoV-2 en les massificacions i possibles situacions d'inseguretat, sobretot pels col·lectius més vulnerables. El funcionament del servei de les dutxes, per la seva banda, encara estar per determinar, i només obriran si es pot garantir la prevenció de contagis.

En primer lloc, en el sector de la gent gran, els usuaris seran parelles o persones individuals i es disposarà d'una doble passarel·la que faciliti la mobilitat. També es comptarà amb un servei de bany assistit que funcionarà amb reserva prèvia.

Pel que fa a la zona de bany de les famílies, es vigilarà sobretot la distància de seguretat tant a la sorra com a l'aigua. També es va detallar que es reforçaran els protocols de neteja a l'àrea de joc infantil. En tercer lloc, al sector delimitat pels adults, hi podran anar tots aquells adults, sols, en parella o grup d'amics o familiars sense infants.

La platja és un dels punts centrals del pla integral –«l'element central i nuclear», segons va qualificar Dulsat, dels atractius de la segona destinació turística de Catalunya– en el que es preveu que la despesa de serveis com els de neteja i socorrisme s'elevi a una xifra total d'un milió d'euros, semblant a la temporada anterior.



Accés i aforament limitat

El control d'accés i aforament el faran els agents cívics i de Protecció Civil, que també procuraran que els banyistes respectin la distància mínima entre ells. Ara bé, de moment no es poden determinar ni les distàncies de seguretat que s'hauran de respectar ni les reduccions exactes de l'aforament. Segons va avançar l'alcalde ahir, els aforaments variaran segons l'evolució de la pandèmia, i que «s'anirà corregint durant el dia». A més, també es tindrà en compte segons el perfil de públic, ja que entre setmana hi ha més grups d'amics o gent gran, mentre que en caps de setmana hi solen arribar moltes famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tal de poder donar resposta a les noves necessitats, el consistori reforçarà el personal i vigilància de la platja, amb una ampliació de fins a 35 professionals repartits entre les platges.

Pel que fa a la data d'obertura de les platges, Dulsat va aclarir que «encara no hi ha data fixa», i que en tot cas, volia que quan arribés el moment tinguessin «els deures fets». Actualment encara està prohibit el «bany recreatiu» tot i que sí que es permet la pràctica esportiva, com ara nedar en aigües obertes.

Mesures al sector turístic

El president del Gremi d'Hostaleria, Enric Dotras, va detallar que en la primera fase del pla s'inclouen formacions –impartides per l'empresa Altimir– al voltant de la prevenció i higiene, que rebran 4.000 treballadors.

A més, les mesures també preveuen mampares de protecció als taulells d'atenció al públic dels hotels, espaiar les taules tant de les sales de menjador com de terrasses (s'està treballant per poder ampliar l'espai, per tal de sacrificar el menor nombre de taules possible), així com garantir la distància de seguretat entre gandules a les piscines. Apartaments i habitatges de lloguer de temporada adoptaran protocols de desinfecció i també tenen previst facilitar lots als clients amb tot el material profilàctic bàsic, com ara les mascaretes i guants, i també productes d'higiene com el gel hidroalcohòlic.