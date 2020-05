Platges que esperen estiuejants

L'alcalde de Palamós espera les diferents actualitzacions del BOE amb una desesperança semblant a la que generacions anteriors s'impacientaven per l'arribada d'una carta a la bústia; l'alcaldessa de Roses s'atipa de rebre ofertes d'empreses que li volen vendre ginys per comptar, o intentar-ho, la gent que anirà a estirar la tovallola a Canyelles o l'Almadrava; a Blanes es preocupen pels equips de protecció que hauran de portar els socorristes i a Lloret volen separar la gent de les platges per franges d'edats. Moltes preocupacions i un desig compartit que recorre la Costa Brava de Nord a Sud: saber quan les platges gironines podran rebre banyistes aquest estiu. Uns estiuejants que, en una demarcació on el turisme té un important pes en l'economia, poden representar la supervivència de molts negocis: des de restaurants, botigues, hotels, càmpings i xiringuitos de platja (que tot els ajuntaments estan d'acord en que haurien de poder obrir) en una temporada d'estiu que, en paraules de l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, «serà molt dura però si la frontera continua tancada encara ho serà molt més».



roses



«Tancar les platges o limitar-hi l'aforament és impossible»

Amb molts quilòmetres de platges i una gran afluència d'estiuejants, amb el mercat del sud de França com a gran viver de clients, a Roses continuen a l'espera de saber amb certesa el que passarà aquesta temporada. «L'únic que sabem clar és que cada dia ens truquen un munt d'empreses per oferir-nos aplicacions mòbils per comptar gent, estris tenir controlada gent a la platja desinfectants...», explica l'alcaldessa de la població alt empordanesa, Montse Mindan, que no acaba de veure gens clar que cap d'aquestes tecnologies li pugui servir per tenir controlats què fan i a on estiren la tovallola cadascun dels banyistes que hi hagi a Almadrava, a Canyelles, a Sant Margarita o a la platja de Roses que «té dos quilòmetres de llargada...». «És impossible tancar una platja o limitar-ne l'aforament, no tenim prou gent per evitar que la gent vagi a les platges», detalla Mindan que, de moment, amb la prohibició de banyar-se o d'estirar-se a prendre el sol, la gent va a les platges a passejar o a posar els peus a l'aigua però «amb molta responsabilitat i sent conscients de la necessitat de mantenir les distàncies».

I just aquí, en el comportament de cada persona, és on Mindan veu el punt clau per evitar que les platges es converteixin en un gran focus de contagi més que limitacions d'aforaments o divisió per zones i horaris difícils de poder fer complir. «Es pot apel·lar a la responsabilitat de la gent perquè posi la tovallola a dos metres de la del costat, però no ho podem controlar», argumenta la política empordanesa que té clar que «els socorristes poden vigilar que no hi hagi aglomeracions, però la seva feina principal són les persones i la seva seguretat».

Amb moltes segones residències, i un gran nombre d'apartaments d'usos turístics, a Roses la situació es podria superar millor que en altres poblacions més bolcats en el turisme hoteler, però Montse Mindan reconeix sense embuts que si el turisme francès no pot passar de la Jonquera, l'estiu serà dur: «La temporada ja serà molt dolenta, però si no s'obre la frontera, encara ho serà molt més perquè el 60% del nostre turisme és francès».



l'escala



«La gent mantindrà les distàncies per responsabilitat»

Empúries, Cala Montgó, Riells... De moment, a les diferents platges de l'Escala «s'hi pot passejar o fer esport, però no s'hi pot banyar-se ni prendre el sol» perquè, segons explica la regidora de Turisme de la localitat, Marta Rodeja, «estem absolutament a l'expectiva dels que ens puguin dir». Conscients que al maig encara hi ha possibilitat de llevantades, a l'Escala encara no han allisat la sorra de les seves platges -«ho solem fer cada any a principi de juny»-, però estan convençuts que, quan arribi el moment, tot estarà a punt. Les platges i la consciència de la gent. «Acabarà sent un problema de responsabilitat individual com ara hem de mantenir el distanciament social es tractarà de fer el mateix a la platja. Crec que la gent ja ho anirà fent», diu Rodeja.



palamós



«Anem preparant la platja per obrir el primer dia que diguin»

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, segueix les notícies que arriben des de Madrid per saber quin dia es permetrà gaudir de paratges com Castell, La Fosca, S'alguer o la mateixa platja Gran de Palamós. «Estem a l'expectativa del que anunciïn i després es concreti en el BOE, perquè ja hem vist que fins que no surt la lletra petita no saps el que pot passar», apunta Puig que, mentrestant, explica que «estem treballant per tenir les platges en condicions i anem avançant feina perquè si ens diuen que el 10, el 17 o el 24 de juny es poden obrir, ja les tindrem preparades des del primer dia».

A Palamós les platges s'han mantingut obertes per fer esport o passejar, però el que «no es permet és el bany lúdic o estirar-se a prendre el sol perquè ho consideren oci»; mentre que, de cara a l'estiu, quan el procés desescalada estigui més avançat, Puig és més partidari de la responsabilitat de cada persona més que no pas d'establir restriccions: «La nostra aposta és mantenir el distanciament social, si ara s'han de mantenir dos metres entre les persones, després igual. Veig més factible que la gent mantingui les distàncies que no pas posar-nos a comptar la gent que entra a la platja». «Es tractarà d'un tema de responsabilitat social», afegeix Puig abans d'apuntar que «a la platja Gran de Palamós la gent està en els primers 20 o 25 metres i en molts punts fa més de 80 metres d'amplada, no hi haurà problemes perquè la gent tingui més espai i a Castell passa el mateix».



tossa de mar



Pendents de Costes per modificar taxes i impostos

L'Ajuntament de Tossa de Mar està en ple estudi de mesures per mitigar la crisi econòmica del coronavirus als gremis del sector turístic però assenyala que estan pendents de decisions d'administracions supramunicipals, com el Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

En aquest cas, l'alcaldessa del municipi, Imma Colom, assenyala que encara han de rebre respostes sobre la gestió i el pagament dels permisos per les guinguetes de les platges (el consistori paga en última instància al Servei de Costes per les concessions) així com els impostos per les terrasses davant de mar. «Hem de modificar i retocar l'ordenança fiscal», afirma Colom, en referència les exempcions que volen aplicar a diferents impostos i taxes que depenguin de l'Ajuntament, com ara la taxa d'ocupació privativa de la via pública de les terrasses de bars, hotels i restaurants. A més, lamenta que, «enmig de la clatellada que ha caigut», la Generalitat hagi anunciat la pujada de la taxa turística.



blanes



Preocupació per les mesures de seguretat dels socorristes

Pel que fa a l'Ajuntament de Blanes, assenyalen que la incertesa jurídica del moment els impedeix poder concretar mesures i dissenyar plans d'actuació per l'estiu, ja que no se sap quines són les distàncies de seguretat i pautes per a la regulació dels aforaments.

De moment, però, fonts del consistori recorden que la premissa d'ara és que «no es pot prendre el sol ni banyar-se», si bé les platges ja estan obertes i s'hi pot accedir en horari de passeig i esport, així com un espai més perquè els infants puguin jugar a la sorra. Justament ahir, però, es va veure un grup de persones que es ficaven a l'aigua.

A més, es mostren preocupats i «a l'expectativa» per les condicions amb què hauran de treballar els socorristes, ja que encara no hi ha cap normativa que estipuli amb quin equip de protecció individual (EPI) hauran de treballar o quins protocols hauran de seguir, per exemple, quan hagin d'auxiliar amb el boca a boca.