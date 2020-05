El president del Consell Comarcal del Ripollès: «Si hem fet les coses bé per què no podem passar al nivell 1?»

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, es mostra crític amb la decisió de la Generalitat de proposar mantenir-los al nivell 0 de desconfinament i que haurà d'avalar el govern espanyol."És una notícia molt negativa perquè les dades ens avalen per poder passar a la fase 1 amb 47 casos cada 10.000 habitants", ha dit a l'ACN.

Creu que cal tenir en compte altres paràmetres com densitat de població i els casos positius per poder "sectoritzar" Catalunya i afinar molt més que les regions sanitàries. I alerta que aquesta decisió perjudica l'economia del territori, amb establiments i negocis que porten cinquanta dies sense ingressos. Ha anunciat que presentaran una queixa al Departament de Salut per demanar que rectifiquin.

