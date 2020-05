Resignació entre paradistes i clients per les mesures al mercat setmanal de Banyoles

Des de primera hora i durant tot el matí, els compradors del mercat setmanal de Banyoles havien d'esperar uns vint minuts per parada per fer la seva compra, i mentrestant, els venedors anaven de bòlit d'una punta a l'altre de la seva parada per servir els productes als clients.

Tot això, degut a l'entrada en vigor, ahir, de les noves mesures de seguretat que va implementar l'Ajuntament de Banyoles en el funcionament del mercat. En els darrers dimecres, el consistori va detectar que algunes persones no utilitzaven les proteccions indicades per remenar els productes i això ha comportat aquest canvi dràstic a l'hora de comprar. També s'han instal·lat unes cintes de plàstic que limiten als compradors acostar-se a les parades i, així, només els venedors poden tocar el producte. L'atenció als clients s'alenteix considerablement, ja que els venedors han d'anar agafant el gènere i movent-se d'una punta a l'altra segons el que demani el comprador, quan anteriorment era habitual que fos el mateix client qui triava els productes i els entregava per pesar i fer el cobrament.

D'altra banda, i a part de la plaça de les Rodes, també s'han distribuït parades als Turers i a la plaça Major, on continuen amb la limitació de venda només per a productes alimentaris. Alguns compradors estaven sorpresos per la mesura i van mostrar el seu desacord, ja que suposa no poder triar els productes i fer molta cua a ple sol. Fins i tot, alguns van afirmar que, si es feia d'aquesta manera, ja no vindrien al mercat.



Ajudes als professionals

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat destinar inicialment 150.000 euros per concedir ajudes als professionals afectats pel cessament obligatori d'activitat i que els afectats podran rebre un import d'entre 300 i 1.000 euros depenent del grau d'afectació. Hi podran accedir els titulars d'activitats amb establiments situats a Banyoles i que s'hagin vist obligats a cessar l'activitat per la declaració d'estat d'alarma i podran sol·licitar la subvenció per despeses de lloguer del local, subministraments bàsics, cost d'adaptació del local per la reobertura, etc. Segons apuntava l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, «es tracta d'una ajuda d'emergència puntual i l'objectiu és que la concessió de les ajudes es faci de manera àgil i ràpida que ens permeti contribuir a la recuperació de l'activitat.