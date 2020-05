Ripoll es prepara per una «Festa Major confinada»

La Festa Major de Ripoll de l'11 de maig, dia del patró de la ciutat, se celebrarà de forma confinada per l'emergència sanitària de la covid-19. Els membres de La Comi i entitats de la ciutat com la Colla Gegantera, l'Agrupació Sardanista i la Dansa dels Clavells han preparat un programa d'activitats perquè "tothom tingui un tros de festa des de casa" amb l'ajuda de les xarxes socials i TV Ripollès. La festa començarà amb el pregó a les set de la tarda del dissabte a càrrec del consistori infantil. Entre les propostes hi haurà concerts i DJs que punxaran música en directe, contes clàssics per als més petits, vermut musical i havaneres.

"Inicialment vam pensar en programar activitats el dia del patró de la ciutat, el dilluns 11 de maig, però després vam decidir que seria millor esponjar els actes durant tot el cap de setmana", explica a l'ACN Anna Bach, una de les membres de La Comi. Tot i les dificultats de no poder-se reunir amb els diferents col·lectius implicats en la celebració de cada any, tots els grups van fer les propostes que formaran part de la programació de la 'Festa Major confinada'. Algunes es faran en directe i altres seran retransmissions d'altres anys.

El tret de sortida serà el pregó de dissabte a les set de la tarda de la mà dels membres del consistori infantil que han fet uns vídeos des de casa. S'ha intentat programar les activitats seguint l'ordre habitual de la Festa Major, com la ballada de l'agrupació sardanista i la dansa dels clavells. Entre les propostes, destaca la recreació amb joguines de Playmobil de la trobada gegantera, el vermut musical, la música en directe i de DJs o els contes per a infants. També es proposa un 'challenge' (repte). Ho han anomenat #SantHilariChallenge que consistirà a penjar un vídeo brindant per la festa. Els actes s'emetran per les xarxes socials i algunes també per TV Ripollès, com és la missa de Sant Eudalt de dilluns. "Volem que tothom tingui un tros de festa des de casa", conclou Bach.

Des de fa uns dies també han fet difusió d'un vídeo amb la cançó 'In the night' d'Oques Grasses adaptada amb lletra d'aspectes de Ripoll i una coreografia especial. En el vídeo s'anima a tothom a assajar-ho a les cases per ballar-ho tots plegats des dels balcons com a final de festa.

Des de La Comi recorden que es preveu celebrar la Festa Major més endavant quan la situació ho permeti i en un format més petit.

