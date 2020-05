La suma de 55 defuncions en només quatre dies manté Girona en alerta

Després que divendres de la setmana passada s'obrís una escletxa d'esperança i no es registrés cap nou mort per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, les darreres xifres evidencien que la ciutadania no es pot relaxar. De fet, diversos experts ja han alertat de possibles rebrots com a conseqüència de la desescalada i tenint en compte que Girona és una de les zones més afectades, cal anar amb peus de plom.

Des de dissabte i fins dimarts s'han registrat un total de 55 noves morts, tant de casos confirmats com de sospitosos. El repunt més alt es va viure dilluns, quan Salut en va confirmar 32 en un sol dia. Dimarts la xifra va baixar fins a 13 i va elevar el total a 668 defuncions. D'aquests, 485 són positius confirmats i 183, sospitosos. La majoria de defuncions s'han produït a hospitals i geriàtrics.

D'altra banda, la bona notícia confirmada ahir és que van tornar a disminuir les hospitalitzacions, després del fort repunt viscut dimarts. D'aquesta manera, ahir hi havia 391 persones ingressades per coronavirus, 51 menys que dimarts. Per primera vegada s'ha baixat dels 400 pacients ingressats en centres sanitaris gironins, però es mantenen les 40 persones que es troben en estat greu. El nombre de professionals sanitaris confirmats amb coronavirus també va caure respecte al dimarts. Segons el Departament de Salut hi ha 169 treballadors afectats per la malaltia, 17 menys que el dia anterior.

Pel que fa al nombre de casos nous dimarts se'n van registrar 100 més, assolint un total de 5.617 contagiats.



Situació als hospitals comarcals Tenint en compte els hospitals comarcals, ahir a Olot no hi va haver novetats destacades. Segons dades de dimarts, hi ha dotze pacients ingressats i es mantenen vuit professionals positius que estan seguint el protocol.

La Fundació Salut Empordà va registrar dos nous casos ahir i ja en suma 306. També es van donar dues noves altes i ja n'acumulen153. Quant als sanitaris, dels 96 infectats, 93 ja s'han reincorporat.

L'hospital de Palamós no va aportar noves dades. Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi havia cinc pacients ingressats per coronavirus i es van registrar dues noves altes. Finalment, a l'hospital de Campdevànol hi ha tres persones ingressades i cinc professionals positius. Des de l'inici de la crisi s'han diagnosticat 115 positius i s'han donat d'alta hospitalària un total de 62 pacients.



Repunt a Espanya

La xifra de morts diaris amb coronavirus va pujar ahir a Espanya amb 244 noves víctimes mortals, un augment respecte a la dada de dimarts, quan es van registrar 185.

Ja són 25.857 els morts, més de 220.000 dels contagiats diagnosticats mitjançant PCR (685 casos nous) i 126.000 els recuperats des del començament de la crisi sanitària.

Pel que fa a la xifra de persones que han estat hospitalitzades, ahir hi va haver 857 noves hospitalitzacions i hi ha un total de 120.466 casos que han hagut de ser ingressats. Hi ha 51 que ho han fet a l'UCI i ja són un total d'11.082. Quant al repartiment territorial de l'afectació del coronavirus, Catalunya és l'autonomia que va notificar la xifra diària més elevada de nous casos (153) i noves defuncions (75). També el nombre més gran d'hospitalitzacions en 24 hores (340).

Les persones que ja s'han recuperat són 126.002, de les quals 2.516 són notificacions noves de curats. D'altra banda, les persones que han donat positiu amb qualsevol mena de test (tant PCR com anticossos) són 253.682.