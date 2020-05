El turisme estranger a Catalunya cau un 68,2% durant el mes de març

Les primeres dades oficials sobre l'arribada de turisme estranger enmig de la pandèmia, fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), constaten els pitjors presagis: el turisme internacional es va desplomar un 68,2% a Catalunya durant el mes de març, i això que l'estat d'alarma i el tancament de fronteres no es va decretar fins al dia 14. La caiguda del turisme a Catalunya -no hi ha dades per províncies ni zones turístiques- és superior al descens registrat en el conjunt d'Espanya, que es va situar en un 64,3%. De fet, Catalunya és, després de les illes Balears, la comunitat que va experimentar la segona major caiguda, tot i que per un estret marge de diferència.

Segons les xifres de l'institut estadístic, Catalunya va rebre durant el mes de març un total de 406.683 turistes internacionals, un 68,2% menys que durant el mateix mes de l'any passat. Una quarta part (un 25,5%) venien de França, mentre que un 12% procedien d'altres països europeus. Al conjunt de l'Estat, durant el mes de març van arribar uns dos milions de visitants estrangers, fet que suposa un 64,3% menys que durant el mateix mes de 2019. En aquest cas, la major part de visitants procedien del Regne Unit (un 19,7%), seguits de França i Alemanya.



Tancament de fronteres

Tot i que el tancament de fronteres no es va decretar fins a meitat de mes, l'alerta per la pandèmia ja havia portat el Govern espanyol a suspendre uns dies abans l'arribada de vols procedents d'Itàlia, on el coronavirus ja havia fet un notable acte de presència. A més, durant les dues primeres setmanes de març també hi va haver nombroses aerolínies que van haver de cancel·lar rutes per la caiguda en picat del nombre de passatgers per la por a la pandèmia. Tot i això, la via aeroportuària va ser per on va arribar el major nombre de turistes (1,6 milions), tot i registrar un descens anual del 65,8%. Per tren, l'arribada de turistes va disminuir un 61,4%, per carretera van arribar 57,4% turistes menys i per port la caiguda va ser del 46,5%.

Pel que fa els motius de la visita dels turistes que van arribar a l'estat durant el mes de març, la major part (1,7 milions) va venir de vacances i oci, mentre que 136.668 van venir per motius professionals i negocis. En relació amb la durada de les seves estades, la majoria van optar per quedar-se entre quatre i set nits. D'altra banda, gairebé 1,6 milions de turistes van viatjar sense paquet turístic, cosa que va suposar una caiguda del 63,8%, mentre que aquells que van arribar amb un paquet turístic van ser 461.435, fet que va significar un 65,9% menys que l'any anterior.

També s'ha de tenir en compte que, en un apunt metodològic, l'INE adverteix que l'entrada en vigor de l'estat d'alarma a partir del 16 de març ha condicionat l'elaboració de l'enquesta.



Acumulat del primer trimestre

Pel que fa a l'acumulat del primer trimestre de 2020, a Espanya van arribar gairebé 10,6 milions de turistes, cosa que suposa una disminució del 25,6% respecte al mateix període de l'any 2019. Les illes Canàries van ser la comunitat que va rebre més turistes, amb més de 2,7 milions, fet que significa un descens del 25,7%. En segon lloc ja es va situar Catalunya, amb 2,2 milions de visitants i una caiguda del 30,4%, i en tercera posició es va situar Andalusia, que va registrar 1,5 milions de turistes i va significar un descens del 25%.