El 40% dels morts de Girona en els últims 15 dies són en residències

El coronavirus s'ha saldat amb 161 morts en els últims quinze dies a la Regió Sanitària de Girona i d'aquests, el 40,37% han tingut lloc en residències, concretament 65 persones mortes, segons les dades publicades pel Departament de Salut de la Generalitat.

Mentre la corba global començava a doblegar-se i les restriccions es relaxaven al carrer, amb el plantejament de les fases de desescalada, el ritme implacable de la pandèmia continua sense treva per als centres geriàtrics, on auxiliars i infermeres han intensificat la seves cures sota els seus equips i mascaretes de protecció.

En plena diada de Sant Jordi confinada, fa dues setmanes, s'havien registrat un total de 513 morts a Girona (des de l'inici de la pandèmia), i d'aquests, 105 provenien de les residències. Els centres de gent gran, llavors, concentraven un 20% de les pèrdues per covid-19, una cinquena part, però amb aquests últims quinze dies –on, recordem, 65 de 161 dels morts, el 40%, han tingut lloc a residències– la proporció total ha crescut fins a una quarta part de les morts per covid-19 a la Regió Sanitària gironina (positius confirmats i sospitosos). A dia d'avui, s'han comptabilitzat almenys 170 persones que han mort per SARS-CoV-2 en geriàtrics gironins, del total de 674 (399 en centres hospitalaris).

Entre els focus importants, destaquen el brot de la residència Fundació Palafrugell Gent Gran, on fins ara 30 residents han perdut la vida a conseqüència de la covid-19. En els últims quinze dies han registrat vuit morts. A Sant Hilari, per la seva banda, el brot ha produït almenys 21 morts.

A tot això se li suma el degoteig que han patit al centre sociosanitari de Lloret, on ahir van informar d'una setena mort per coronavirus, tot i que des del 23 d'abril no han detectat cap més cas positiu, que apunta a una eventual frenada del brot.

Per tant, els pacients que van donar positiu a la prova PCR fa més de 15 dies que estan en aïllament i segons fonts del centre, s'han mantingut asimptomàtics.



Milers de diagnòstics

L'Institut Català de Salut (ICS) va informar ahir que havia efectuat prop de 5.000 tests PCR a les residències de la província per diagnosticar possibles casos entre usuaris i professionals dels centres. «Avui tanquem el dia amb un total de 4.488 PCR fetes en tots els dies a residències, tant a usuaris com a professionals. Seguim!!», va difondre en una piulada el compte de Twitter d'ICS Girona.

L'objectiu, segons va informar el Departament de Salut, és «identificar amb seguretat el casos positius tant per poder oferir l'assistència mèdica necessària a les persones malaltes com per protegir a la resta de les persones que conviuen en la mateixa llar». Un cop identificats, expliquen, es pot procedir a sectoritzar l'espai per mantenir separats els dos grups positius i negatius de coronavirus– i crear dos circuits assistencials. En les residències en què no és possible fer aquesta separació, s'opta per traslladar les persones en equipaments que permetin mantenir-les segures, en «un context el més similar possible al seu entorn habitual», assenyalen des de Salut. Tot i així, el Govern català va patir ahir una allau de crítiques sobre la gestió de la pandèmia: des del seu propi Consell Assessor de Salut, que li retreu imprevisió i que infravalorara l'epidèmia, fins a alguns ajuntaments, familiars d'ancians en residències i la patronal de les entitats socials. També s'hi sumen les reclamacions dels sindicats sanitaris, que demanen a la Generalitat que se'ls restauri el 5% del sou retallat el 2012.