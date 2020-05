Banyoles posarà en servei la zona blava a partir de l'11 de maig de forma progressiva

L'Ajuntament de Banyoles tornarà a posar en marxa la zona blava a partir de l'11 de maig per facilitar l'accés ràpid de clients a les botigues que reprenguin l'activitat. Es farà de forma progressiva i durant la primera setmana no se sancionaran els vehicles que incompleixin les franges horàries sinó que s'informarà de la recuperació del servei. El 18 de maig ja estarà plenament operativa. El servei es va interrompre temporalment per l'estat d'alarma del coronavirus. D'altra banda, aquest divendres han continuat les tasques de desinfecció de carrers i espais públics a càrrec de treballadors del centre El Puig i les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila i Bisbal Casacuberta, concessionàries de diferents treballs a la ciutat.

Segons detalla l'Ajuntament de Banyoles en un comunicat, s'han reforçat les neteges i desinfecció tant de carrers com d'espais de concentració de persones, com les marquesines del transport públic, bancs o zones d'aportació de residus. També ho han estat fent voluntaris de Protecció Civil. A aquests treballs s'hi ha sumat aquest divendres un camió que l'empresa Rubau ha cedit gratuïtament i que s'ha centrat a l'entorn de la plaça Major i el barri vell.

