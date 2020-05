Blanes reconstrueix un mur de més de 200 anys malmès pel «Gloria»

Han començat els treballs de reconstrucció d'un antic mur malmès durant l'episodi del temporal Gloria que va afectar Blanes del 19 fins al 22 de gener. Durant aquells dies, el temporal va ocasionar greus desperfectes a la franja litoral de la vila, i un d'ells va ser el trencament del mur del marge dret de la desembocadura de la riera de Blanes, davant de Sant Andreu de Sa Palomera, al centre de la població.

El temporal va malmetre el mur de manera que les pedres centrals que el subjecten van caure. Des de llavors hi ha un forat que, per major seguretat, cal assegurar perquè no acabi enfonsant-se tot.

Per això, l'Ajuntament de Blanes ha contractat per un màxim de 35.000 euros la reconstrucció del mur. La despesa s'ha hagut d'autoritzar per urgència ja que, segons un informe municipal, en la situació en què ha quedat és difícil impedir el pas i cal protegir la integritat de les persones.

Els treballs de reconstrucció tenen una previsió estimada de durada d'unes dues setmanes, tot i que dependrà de com evolucioni l'assentament de les pedres que s'han de ressituar. Els primers treballs van consistir a reconduir la sortida de l'aigua de la riera per poder treballar en la zona d'obres amb seguretat i eficàcia, i posteriorment s'hi ha aplicat una capa de ciment per poder estabilitzar la base.



200 anys d'antiguitat

El mur que originàriament es va construir per canalitzar la sortida de la riera forma part de la història naviliera del municipi, on hi havia unes drassanes que propiciaven una gran activitat internacional. Segons un informe elaborat per l'arxiver municipal, el mur té un cert interès històric, ja que forma part d'una de les obres d'infraestructura municipal de principis del segle XIX, fa més de 200 anys.

Es tracta de les Obres de Canalització de la Riera de Blanes. Durant molts anys, l'Ajuntament de Blanes i el Gremi del Mar van estar preocupats perquè l'aigua de la riera no s'emportés la sorra del costat de llevant ni de garbí de la desembocadura. La raó era perquè tots dues eren zones de platja econòmicament rellevants. A la platja de l'esquerra de la riera, la que ocupa un major espai, hi havia un intens tràfic comercial dels vaixells mercants.

Eren embarcacions de gran eslora que portaven sal, manufactures i d'altres productes que es transportaven des de Blanes en direcció a una gran varietat de destinacions mercantils. Per la seva banda, a la platja de la dreta de la riera, que avui dia rep el nom de Sant Andreu de Sa Palomera, s'hi refugiava llavors gran part de la flota pesquera. Això va provocar que hi haguessin diversos projectes de mur per canalitzar les aigües de sortida de la riera i fixar la sorra de les platges.

En aquells anys es van fer moltes obres de millora del port.