Frustració a Girona davant la prolongació de la fase zero

La frustració, el nerviosisme i la incertesa al voltant de les decisions sobre el desconfinament creix. D'ençà que la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que els estudis del Departament de Salut no avalaven que la Regió de Girona pogués avançar a la fase 1 pel risc de rebrot –tot i que la decisió final la pren l'executiu central, ja que la Generalitat no té les competències per fer-ho– diverses institucions i entitats del territori gironí s'han pronunciat al respecte.

Una de les veus contràries ha estat la del president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, que critica la proposta de la Generalitat: «És una notícia molt negativa perquè les dades ens avalen per poder passar a la fase 1 amb 47 casos cada 10.000 habitants», defensa. Colomer creu que cal tenir en compte altres paràmetres com la densitat de població i els casos positius per poder «sectoritzar» Catalunya i afinar molt més que les regions sanitàries. També alerta que aquesta decisió perjudica l'economia del territori, amb establiments i negocis que porten cinquanta dies sense ingressos. Per aquest motiu, ha anunciat que presentaran una queixa al Departament de Salut per demanar que rectifiquin. «No és ni lògic ni coherent que ens assimilin amb altres poblacions que tenen una xifra de casos més elevada», lamenta. Colomer fa dies que defensa que es tinguin en compte altres paràmetres per portar a terme el desconfinament com, per exemple, una segmentació per comarques o municipis.



Inquietud en els negocis

Els restauradors gironins es troben en una situació d'inquietud per no saber exactament quin dia podran tornar a obrir les seves terrasses al públic. Alguns establiments de la demarcació s'han trobat que ja tenien les comandes fetes per poder obrir el dilluns, però ara hauran d'assumir tot aquest material si finalment el territori gironí es manté una setmana més en fase zero del pla de desconfinament. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, apunta que els empresaris se senten «indefensos» perquè encara no saben quina normativa hauran de complir.

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, confessa que la decisió de Salut ha generat «frustració» entre alguns dels negocis que estaven treballant per poder obrir des del dilluns. Tot i així, accepten amb «resignació» mantenir-se una setmana més a la fase zero a l'espera de veure l'evolució de la pandèmia al territori gironí. Carreras demana «anar passet a passet» per poder complir amb cada fase del desconfinament i que una vegada es canviï de fase no es vagi «ràpid i amb presses perquè podria comportar fer dos passes enrere» i encara comportaria més perjudicis. Carreras creu que el fet d'obrir més tard permetrà als empresaris gironins aprendre de les experiències d'altres regions de l'estat.

D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, reconeix que el fet de no passar a la fase 1 «és una mala notícia des del punt de vista sanitari i econòmic». Fàbrega coincideix amb Colomer i apunta que «potser caldria replantejar el confinament en zones com la Cerdanya»: «És cert que aquelles regions que tenen una incidència més baixa de coronavirus no té sentit que tinguin les mateixes limitacions que les grans ciutats».

Pel que fa a la incertesa del desconfinament i l'impacte econòmic de la pandèmia, Fàbrega la qualifica «d'emergència econòmica»: «Això [passar a la fase 1] es viu amb molts nervis perquè les empreses necessiten poder facturar com més aviat millor. Sobretot les petites empreses». El president de la Cambra alerta que «ja hi ha moltes empreses que han tancat» i afegeix que «les empreses no poden aguantar sine die aquesta situació perquè, exceptuant les que ja estaven habituades al teletreball o al comerç en línia, moltes estan tenint problemes seriosos». Sobre aquests problemes, Fàbrega afirma que «la pandèmia generarà un abans i un després en la manera de treballar. De fet, ja hi ha hagut un canvi important en la puntualitat. Ara, quan hi ha una reunió o un esdeveniment en línia la gent és molt més puntual que abans», conclou.

D'altra banda, el portaveu de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Xavier Soy, assegura que «si Salut ha adoptat aquesta decisió amb uns criteris sanitaris, doncs no ens queda més que complir i desitjar que passi com més aviat millor». En aquest sentit, Soy fa una crida a la prudència: «Tots els sectors volen tornar a treballar amb normalitat, però estem parlant d'una situació excepcional. Probablement dins una mateixa regió o zona hi haurà municipis que estiguin millor que d'altres, però no hi ha criteris òptims per a tothom i al final hem de complir els criteris que ens marquen des de Sanitat. Amb les circumstàncies que estem vivint tampoc podem qüestionar-ho perquè sinó cauria tot».



Girona avala la proposta

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també avala que la ciutat continuï en la fase zero. La batllessa recorda que cal la ratificació del Govern espanyol que «esperem saber com més aviat, millor» i afegeix que «entén la frustració» dels qui es veien afectats en positiu per entrar en la fase u del desconfinament: «Veient els indicadors que s'han traslladat des de Salut i des de la Generalitat, Girona encara no tindria les opcions de poder accedir a aquesta primera fase». «Tenim un índex de 65, que suposa estar en la franja alta de la forquilla [de risc de rebrot]. Tot i que es consideri un índex de risc moderat, tenim una incidència de 167 casos per 100.000 habitants, ens situa en una situació de risc», apunta. Madrenas també ha fet un crit a la responsabilitat ciutadana.

Fonts de l'equip de govern de la ciutat de Girona van assegurar que a partir d'avui la Policia Municipal incrementarà l'activitat sancionadora a tots aquells que no compleixin la normativa. Davant l'increment que l'alcaldessa ha qualificat d'actituds irresponsables per part de la ciutadania, el consistori ha decidit actuar amb major contundència que fins ara. Tot i que Madrenas assegurava que «no hi ha prou policia per seguir cada ciutadà», el cert és que s'ha instat els agents a actuar amb més determinació.

«A partir de demà [avui per al lector] es començarà a multar, i a multar fortament a la gent que no compleixi els horaris», va assegurar un regidor i va afegir que és important que tothom porti «la declaració de responsabilitat a sobre indicant perquè s'ha sortit de casa» i que cal dur el DNI, fins i tot els nens.

Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la UdG, en un escrit a les seves xarxes socials, va lamentar que responsables públics anunciïn «mesures que no tenen cap base jurídica i que només busquen atemorir la població». En aquest sentit, recorda que el DNI és obligatori només a partir dels 14 anys, i que per tant no es pot exigir als nens. Així mateix, insisteix que el certificat autoresponsable no és, en cap cas, un document obligatori.