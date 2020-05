Les hospitalitzacions tornen a baixar a Girona per segon dia consecutiu

Després del fort repunt viscut dimarts, ahir van tornar a disminuir els ingressos als hospitals gironins per segon dia consecutiu. D'aquesta manera, ahir hi havia 366 persones ingressades per coronavirus, 25 menys que dimecres. A més, l'altra bona notícia és que els pacients en estat greu també van minvar. Ahir n'hi havia 35 de confirmats, cinc menys. Finalment, el nombre de professionals sanitaris confirmats va seguir la tendència a la baixa. Segons el Departament de Salut hi ha 155 treballadors afectats per la malaltia, 14 menys que el dia anterior.

D'altra banda, dimecres es van registrar sis morts més i el total s'eleva a 674. Pel que fa al nombre de casos nous dimecres se'n van registrar 61 més, assolint un total de 5.678 contagiats.



Consultes externes a Olot

Tenint en compte els hospitals comarcals, ahir a Olot no hi va haver novetats destacades. Segons dades de dimarts, hi ha dotze pacients ingressats i es mantenen vuit professionals positius que estan seguint el protocol.

D'altra banda, ahir el centre va comunicar que a partir de dilluns l'activitat a consultes externes es reprendrà gradualment. L'activitat presencial s'havia vist reduïda considerablement les darreres setmanes, i només s'havien mantingut algunes visites i proves presencials urgents i no ajornables, mentre que la resta s'havia anat gestionant de manera telemàtica o telefònica. Dilluns es preveu que comencin a fer-se presencialment unes 100 visites diàries, de les 400 que aproximadament se solien fer cada dia en aquesta àrea. La citació d'aquests pacients es farà via SMS o trucada telefònica, i sempre segons criteri clínic de cada especialitat.

La Fundació Salut Empordà ahir va mantenir els mateixos casos positius, 306. També es van donar dues noves altes i ja n'acumulen 155. Quant als sanitaris, dels 96 infectats, 93 ja s'han reincorporat.

L'hospital de Palamós manté 25 pacients ingressats, nou d'aquests estan pendents de resultats. S'han produït 20 morts i 112 altes. El centre va informar ahir que, des de l'inici de la crisi, ha habilitat una Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) destinada a pacients amb patologia mèdica greu que requerien suport mèdic i d'infermeria intensiu, molt superior al que es pot donar en una planta d'hospitalització. Aquesta unitat disposa de 6 boxes, està situada just al costat d'urgències i està liderada per l'equip de Medicina Interna.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi havia tres pacients ingressats per coronavirus i es van registrar dues noves altes. Finalment, a l'hospital de Campdevànol hi ha tres persones ingressades i cinc professionals positius. Des de l'inici de la crisi s'han diagnosticat 115 positius i s'han donat d'alta hospitalària un total de 62 pacients. No hi va haver novetats respecte a dimecres.

Després de tretze dies consecutius sense cap positiu de coronavirus a l'hospital de Cerdanya, ahir hi havia un nou cas ingressat i dos més que són sospitosos i estan pendents de resultats. Des de l'inici de la pandèmia se n'han detectat fins a 48, dels quals 35 han requerit hospitalització.



Catalunya al capdavant

El nombre de morts diaris amb coronavirus a Espanya va experimentar una lleugera baixada respecte a dimecres, ja que se'n van registrar 213 que ja superen les 26.000, mentre que contagis confirmats mitjançant PCR han repuntat lleument als 754, amb el que sumen 221.447 el total.

De les defuncions, 49 van tenir lloc a Catalunya, que es manté al capdavant. Així com els nous casos, ja que la majoria es van produir a Catalunya (266) seguida de Castella i Lleó (105).

D'altra banda, les noves hospitalitzacions van baixar fins a 548 i sumen un total de 121.014 des de l'inici de la pandèmia; Catalunya, amb 163, i Madrid, amb 128, segueixen sent les que presenten les xifres elevades, a diferència de Canàries, que en va informar d'una; Cantàbria i Múrcia (2 cadascuna) i la Rioja (5). Ceuta i Melilla continuen sense nous pacients.