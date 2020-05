L'empresariat gironí demana mesures a la consellera d'Empresa i Coneixement

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha organitzat una reunió virtual amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i amb 40 representants d'associacions empresarials de Girona. En la trobada, la patronal gironina va fer una crida a la consellera per demanar a la Generalitat «el màxim suport» per afrontar la crisi generada per la pandèmia i exposar-li els punts clau que calen per reactivar l'economia.

En una reunió, que va comptar amb la presència de representants dels principals sectors econòmics gironins, la patronal va apuntar que la clau principal per sortir de la crisi són els ajuts del Govern central i de la Generalitat. «Fins ara han estat limitats i s'esgoten ràpid», van subratllar des de la patronal. Sobre aquest punt, des de la FOEG van afirmar que la consellera s'ha compromès i ha avançat que se'n tornaran a convocar.



Protocols assumibles

En la trobada, el president de la FOEG, Ernest Plana, va destacar la figura de l'empresari i la seva veu: «Cal tenir-la en compte [la veu de l'empresariat] més que mai, ja que des de les empreses es genera riquesa i llocs de treball i en aquests moments calen ajuts i reconeixement per poder seguir endavant».

El vicepresident de la FOEG i president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va demanar per al sector turístic «protocols que siguin assumibles i que es puguin aplicar de manera ràpida; que els ERTOs es puguin aixecar en funció de l'evolució de la demanda; i que aquest any no es cobri la taxa turística». També va recordar que si no hi ha una obertura de fronteres, el sector ho té «molt difícil».