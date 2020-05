Polèmica a Girona per unes obres a la llera del riu Onyar

Polèmica per la reparació d'una canonada a la llera del riu Onyar al seu pas per la ciutat de Girona. A principis de setmana una excavadora contractada per Trargisa, l'empresa de la depuradora d'aigües, va estar movent terra per anivellar el terreny i poder arribar al punt d'actuació. No obstant això, el resultat dels moviments va deixar un paisatge que res tenia a veure amb l'esperat. L'Associació de Naturalistes de Girona es va posar les mans al cap. L'entitat va lamentar que s'hagués «destrossat l'hàbitat de moltes espècies, algunes protegides com els amfibis, que es troben en època reproductora». Tot i això, part de l'habitual vegetació a la zona havia quedat malmesa per la fúria del pas de l'aigua dels recents temporals. Els naturalistes van insistir que «l'Onyar és un riu ja massa castigat per l'acció humana» i van demanar «mesures correctores i responsabilitats».

El regidor de Medi Ambient i sostenibilitat, Martí Terés, va reconèixer que les coses s'havien fet «malament». «Unes obres que havien de servir per netejar un col·lector de sanejament que hi ha a la llera de l'Onyar han tingut un impacte ambiental inacceptable», va indicar a Twitter . Posteriorment indicaria que l'altra banda del riu, on no s'havia fet cap intervenció «inadequada», també estava malmesa com a conseqüència de dues riuades consecutives i va indicar que es miraria «com revitalitzar tot el tram».