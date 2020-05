Protocols i cotxe, claus per recuperar el turisme europeu

L'Agència Catalana de Turisme preveu que la Costa Brava podria recuperar aquest estiu una part del turisme europeu; bàsicament el d'aquells països des d'on es pot arribar en cotxe, com França, Bèlgica, Holanda i Alemanya. Per aconseguir-ho, però, s'hauran de garantir totes les mesures de seguretat sanitària i, en alguns casos, establir protocols que generin confiança als turistes, tant en els establiments com en espais oberts, com les platges. A més, un major nombre de visitants podria optar per espais oberts i no massificats, de manera que els poblets d'interior, els Pirineus, el turisme rural i els càmpings se'n podrien beneficiar. D'altra banda els touroperadors i altres intermediaris podrien tornar a prendre protagonisme, ja que ofereixen més seguretat als viatgers. Aquestes són algunes de les conclusions que van sorgir ahir del seminari online organitzat per la Taula Gironina de Turisme, que portava per títol P rincipals mercats emissors turístics de les comarques gironines: situació i perspectives, i que va comptar amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.

A aquestes alçades ningú dubta que la temporada estival a la Costa Brava serà difícil i atípica. Ningú és capaç de predir com avançarà la pandèmia ni el desconfinament i, per tant, el litoral gironí s'està preparant per a un estiu en què serà clau el turisme de proximitat, sobretot el català i espanyol. Tanmateix, la directora de Mercats Internacionals de l'Agència Catalana de Turisme, Maria Pons, es va mostrar esperançada de poder mantenir una part del turisme europeu que arriba en cotxe, sempre que les mesures de mobilitat ho permetin; mentre que aquells visiants que solen optar per la via aèria -com és el cas del Regne Unit- seran més difícils de recuperar.



frança



França és, a priori, un dels mercats internacionals més interessants per a la Costa Brava, degut a la seva proximitat -el 75% dels francesos que entren a Catalunya ho fan en cotxe- i a l'elevada fidelitat de molts francesos cap al litoral gironí, ja que molts hi tenen segones residències. A més, s'hi ha de sumar el fet que a la Catalunya Nord -que fa frontera amb les comarques gironines- registra una de les taxes d'incidència de la Covid-19 més baixes, de manera que és probable que el seu desconfinament pugui ser ràpid. Per això, la directora de l'oficina de l'Agència Catalana de Turisme a França, Josefina Mariné, va considerar que, malgrat que el govern de Macron promourà un «patriotisme turístic» dins de França, diverses enquestes assenyalen que una part dels francesos tenen ganes de viatjar quan sigui possible. I, a l'hora de fer-ho, Mariné preveu que escolliran destins de proximitat, amb espais verds, poca gent, on puguin tenir contacte amb la natura i, on sobretot, se sentin segurs. Per tant, creu que, si la Costa Brava és capaç de donar garanties a aquest tipus de turista, l'aconseguirà atraure.

bèlgica i holanda



A la regió del Benelux, la situació encara és incerta, ja que els plans de desconfinament de Bèlgica i Holanda encara no mencionen res de viatgers a l'estranger, tot i que els dos governs s'han compromès a fer públiques les directrius abans d'iniciar l'última estapa del desconfinament, que a Bèlgica s'inicia el 8 de juny. Per tant, la directora de l'oficina de l'Agència Catalana de Turisme a Benelux, Inma Ballestín, va indicar que els habitants d'aquests països estan molt a l'expectativa de què passarà amb les seves vacances, i va considerar una senyal positiva el fet que no s'hagin anul·lat gaires reserves. Tot i això, va explicar que belgues i holandesos no només estan preocupats per si els seus governs els deixaran marxar de vacances, sinó també perquè no tenen clar quan permetrà el govern espanyol l'entrada de turistes estrangers. Segons va explicar Ballestín, els països del sud d'Europa es troben troben entre els destins preferits d'aquests ciutadans, tot i que va advertir que, per si de cas, enguany han incrementat l'oferta i les reserves dins dels propis països.

ALEMANYA



La directora de l'oficina de l'Agència Catalana de Turisme a Alemanya, Montserrat Sierra, va explicar que el confinament en aquest país ha sigut més relaxat que en altres territoris europeus, de manera que es respira un ambient més optimista i de confiança. Per això, malgrat que el govern de Merkel manté fins el 14 de juny la prohibició de viatjar a l'estranger, confia que a partir d'aquell moment s'aixecaran les restriccions, també en el cas d'Espanya. Sierra va indicar que, segons les enquestes, els alemanys tenen moltes ganes de viatjar de seguida que la situació ho pemeti, ja que a més el país no té prou capacitat per absorbir tot el turisme intern, i que el cotxe també serà el seu mitjà de transport preferit davant les incerteses en l'ambit aeri. En el cas de la Costa Brava, Sierra va considerar que pot recuperar part del client alemany que ja havia vingut altres anys, però això sí, se li hauran d'oferir garanties d'higiene i seguretat molt altes. I la millor manera de fer-ho, va indicar, serà amb l'existència de protocols a bars, restaurants i també platges, per tal que el turista alemany adquireixi confiança. «Si es donen tots els condicionants, el client alemany habitual de la Costa Brava tornarà de seguida que sigui possible», va considerar. En canvi, va opinar que aquells alemanys que no hagin vingut mai potser optaran per entorns més verds, com podrien ser l'interior de Girona i el Pirineu.

regne unit



Malgrat que el turisme britànic gaudeix d'una molt bona quota de mercat a Catalunya i també a la Costa Brava, el seu principal handicap és que el 98% arriba per via aèria, de manera que la seva recuperació serà més complicada perquè no se sap quan es podrà tornar a utilitzar aquest tipus de transport. Segons la responsable de Mercats Internacionals de l'Agència, Maria Pons, alguns vols britànics es podrien recuperar a partir del juny, però el més probable és que aquesta previsió canviï. Per tant, no es pot comptar amb el turisme britànic aquest estiu a la Costa Brava.

eua



La manca de transport aeri també afecta, lògicament, al turisme procedent dels EUA, que en els darrers anys havia anat guanyant pes a Catalunya. En aquests moments, la situació és molt incerta i els vols podrien no reprendre's fins a l'octubre. A més, des del 9 d'abril també estan prohibits els creuers.

àsia



En els darrers anys també havia agafat molta volada el turisme asiàtic, especialment el procedent de Corea. Ara, amb tots els vols cancel·lats, els asiàtics preferiran moure's pel seu continent i trigaran a tornar a Europa. En el cas de Xina, per exemple, Pons preveu que el mercat no es recuperarà fins a partir de l'Any Nou Xinès de 2021.