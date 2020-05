Rebaixen el volum d'aigua dels embassaments en previsió de pluges

Tot i l'episodi de pluges de finals d'abril, amb acumulacions importants d'aigua en el quadrant nord-est, el volum dels pantans en una setmana s'ha rebaixat en dos punts. Això es deu a la necessitat de mantenir el resguard de seguretat dels embassaments en cas de noves pluges. Tenen en compte que la primavera és l'època de l'any on acostuma a ploure més.

Han fet diversos desembassaments controlats per garantir la seguretat de les instal·lacions davant l'arribada de més aigua des de les capçaleres dels rius.

Ara, els embassaments de les conques internes estan a més del 95% de la seva capacitat, amb 662 hm3 emmagatzemats, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest volum és superior en onze punts al registrat fa un any, quan els embassaments estaven al 84%, 583 hm3 de la seva capacitat

Les pluges de les passades setmanes van aportar importants acumulacions d'aigua al quadrant nord-est, incrementant les aportacions d'aigua. En el cas del Ter, els embassaments de Sau i Susqueda, amb cabals punta que van superar els 400 m3 per segon, van laminar l'avinguda, només alliberant un màxim de 60 m3 per segon.

Això va permetre que el cabal del riu Ter aigua avall de les preses no s'incrementés més, el que hagués incrementat significativament els danys. Sense aquests embassaments, el cabal del riu Ter al seu pas per Girona hauria estat un 30% superior.

Tots els embassaments de les conques internes estan per damunt del 90% de la seva capacitat i això garanteix totes les demandes per a un període superior a un any.

La Baells es troba al 96,65% (105,76 hm3) de la seva capacitat però, en aquest cas concret, només se situa lleugerament per sobre que fa un any, quan estava al 96,51% (105,61 hm3). Fa 10 anys l'embassament berguedà se situava al 94,35% de la seva capacitat (103.25 hm3), dos punts per sota. Les dades de diferents anys indiquen que el període amb més volum d'aigua al pantà es registra habitualment entre els mesos de maig i juny.

Sau està en un 91% (159 hm3) i fa un any estava en un 64% (105 hm3). Despres de les pluges del Glòria de finals de gener es va situar en 97% (161 hm3). Susqueda ara està en un 95% (222 hm3), fa una any estava al 89% (208 hm3) i després del Glòria es va situar en un 100% (236 hm3).

Darnius Boadella ara està al 88% (54 hm3), fa un any estava al 87% (98 hm3) i després del Glòria es van situar en un 96% (58 hm3).

A més, es preveu que durant el mes de juny estigui ja reparada la dessaladora de la Tordera. Un cop el servei podrà aportar aigua en el seu àmbit més immediat (la Selva i Maresme) i també a la regió de Barcelona, en cas de necessitat.

La dessalinitzadora del Llobregat, arran del volum actual de reserves, està produint al voltant de 0,5 m?3;/s (40 milions de litres d'aigua diaris), el que suposa un 20% de la seva capacitat.

Cal tenir en compte que la planta produeix per damunt del que és habitual perquè la dessalinitzadora de la Tordera està inactiva arran dels danys ocasionats pel temporal Glòria.

L'aigua produïda a la dessalinitzadora del Llobregat serveix per garantir les demandes al nord del Maresme i el sud de la Selva. D'aquesta manera s'evita la sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera.Ladillo

