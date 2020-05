Ryanair readmet els 224 treballadors de l'ERO i els inclou en l'ERTO del COVID

Ryanair va notificar als treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), que l'Audiència Nacional va declarar nul, la seva readmissió i inclusió en l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major al qual es va acollir per la crisi sanitària, segons el sindicat de la Unió Sindical Obrera (USO). Aquests 224 treballadors afectats per l'ERO procedien de les bases de Tenerife, Lanzarote, Las Palmas i Girona, en un procediment que els sindicats dels treballadors van denunciar i que l'Audiència Nacional va declarar nul el passat 24 d'abril.



Readmissió obligada

La sentència obligava l'aerolínia a readmetre els 224 treballadors afectats amb les mateixes condicions anteriors a l'acomiadament col·lectiu i a pagar-los els salaris que havien deixat de percebre, una decisió que la companyia aèria encara pot recórrer davant del Tribunal Suprem.

Amb tot, Ryanair va anunciar la passada setmana la intenció de la companyia d'acomiadar 3.000 treballadors, entre els quals pilots i tripulants de cabina (TCP) a tot Europa en un termini de dos anys, a més de reestructurar horaris i salaris i tancar diverses bases. Girona podria estar en aquest paquet de tancament de bases, ja que en l'últim intent es va salvar in extremis.