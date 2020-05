Els senadors d'ERC pregunten al govern per la suspensió de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà

Els senadors gironins d'ERC han presentat un escrit al govern espanyol per preguntar sobre la suspensió de la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà durant l'estat d'alarma i conèixer els criteris que s'han tingut en compte a l'hora de prendre la decisió. Denuncien que la suspensió temporal és un "greuge social i econòmic" per als usuaris i remarquen que és una infraestructura "indispensable" per al desenvolupament de les comarques d'Osona, el Ripollès i Cerdanya, atès que es tracta del transport públic més sostenible que les comunica entre elles i l'àrea de Barcelona" segons exposen al document que ve acompanyat de cinc preguntes concretes.

Els senadors gironins d'ERC, Jordi Martí Deulofeu i Elisenda Pérez, destaquen també que el servei de transport públic amb tren és "indispensable per a unes comarques de l'interior que han de lluitar contra el despoblament, així com el nivell de desenvolupament econòmic suficient per a la seva viabilitat demogràfica i territorial". I denuncien que la línia R3 pateix "des de fa dècades d'un dèficit d'inversions reiteradament denunciat pels agents del territori".

L'escrit que han presentat al Senat inclou cinc preguntes. D'una banda, demanen els motius pels quals es va decidir suspendre provisionalment la línia durant l'estat d'alarma i que es concretin els criteris que es van tenir en compte, ja sigui de mobilitat, salut pública o mercantils i econòmics. També demanen els motius pels quals es va substituir pel transport per carretera amb autobús i per què s'estan oferint menys freqüències horàries que les del tren.

I per últim es pregunten com el govern espanyol justifica que un "servei públic essencial com el transport públic ferroviari vegi suspès el seu servei en aquest tram sota una perspectiva de mobilitat laboral i d'equilibri i cohesió territorial tractant-se d'una zona de muntanya".

La iniciativa parlamentària sorgeix arran de les trobades que els càrrecs electes estan fent per la demarcació de Girona amb l'objectiu de recollir les demandes i necessitats del territori.

