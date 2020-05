Un terratrèmol de magnitud 3,9 a la Selva es fa sentir a les províncies de Girona i Barcelona

La zona on s'ha fet sentir el terratrèmol

Dos mesos tancats a casa per no morir per un putu virus, i ara que un terratrèmol ens mati a casa! #putavida — Fel Faixedas (@faixedas) May 8, 2020

Per si no en teníem prou amb tot el que i ha

Ara també es mou la terra de La Selva ?????

No donem a l'abast

Terratrèmol? a Santa Coloma de Farners — Glòria Mascarós (@glmascaros) May 8, 2020

Sóc jo o hi ha hagut un petit terratrèmol a Girona? #terratrèmol — Aina ? (@ainamaresma) May 8, 2020

Terratrèmol intensitat 3.6 amb epicentre a Riudarenes. A Sant Dalmai l'hem notat perfectament pic.twitter.com/EP2JVgJXrp — Àngel Martí Campmajó (@marticampmajo) May 8, 2020

No em creureu però dinant fa no arriba a mitja hora he notat una mena de vibració i resulta que hi ha hagut un terratrèmol a vora Girona. Que visc al Solsonès i és impossible? Sí. Però he pensat busca a Twitter. I pam. — Marta #JoPública (@MartadeStCugat) May 8, 2020

Estava fent migdiada i m'ha despertat un moviment extrany del sofà, he pensat que era un terratrèmol i he seguit dormint. M'estic acostumant a les desgràcies? — Jana Font Aguilar (@janafa98) May 8, 2020

Unde magnitud 3,9 a la Selva s'ha fet sentir a les províncies de Girona i Barcelona.L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) col·loca l'epicentre a Riudarenes i ha tingut lloc quan passaven dos minuts de tres quarts de tres de la tarda.L'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya per la seva banda, ha rebaixat la magnitud a 3,6 i assegura que no ha causat danys.Nombrosos usuaris axpliquen que l'han notat.Aquest tipus de magnitud ja és apercebible per la gent.que hi hagi moviments sísmics però aquest ha estat d'una magnitud que ha pogut apreciar molta gent de la zona.Concretament, s'ha fet notar sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès però també en àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona.Aquesta és lasegons informa l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya:Aquestes són algunes de lesde la gent arran del moviment de terres: