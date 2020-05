El Trueta recupera les urgències de pediatria que durant la crisi sanitària s'havien traslladat a Salt

L'hospital Josep Trueta de Girona recuperarà les urgències de pediatria aquest dilluns, després que des del 28 de març es derivés tota l'activitat a l'hospital de Santa Caterina de Salt. Durant un mes i mig, el centre saltenc s'ha encarregat de tota l'atenció als infants del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva interior, a banda de tots els casos que redirigien els hospitals comarcals gironins.

Fins ara, les plantes d'hospitalització per a nens del Trueta s'havien convertit en UCI provisionals per a atendre casos greus de covid-19. Ara, una vegada reduïda la pressió sanitària, es preveu recuperar la normalitat. Els infants que ja estiguin hospitalitzats, seguiran al Santa Caterina fins rebre l'alta.

Ara, amb la reducció de pacients crítics per coronavirus i l'entrada en funcionament de la nova UCI a la planta 9ab ha permès alliberar les zones pediàtriques del Trueta. Durant aquesta setmana s'han estat reorganitzant els espais i netejant les instal·lacions per tal de tenir-ho tot a punt per aquest dilluns al matí.

La majoria de professionals de l'equip de pediatria han estat treballant al Santa Caterina durant tot aquest temps, per seguir atenent els pacients que entraven. Els infants que segueixen hospitalitzats al Santa Caterina es mantindran al centre saltenc fins que rebin l'alta.

Per altra banda, quatre pediatres que porten l'UCI infantil al Trueta es van incorporar a l'equip que donava suport als metges dedicats a l'atenció de casos de coronavirus.

