La UdG no preveu reduir l'oferta acadèmica però cau la demanda d'intercanvis

La Universitat de Girona no preveu que la crisi sanitària obligui a retallar postgraus ni altres titulacions, com han avançat altres universitats catalanes. Afirmen que és molt prematur preveure quina afectació en les matrícules tindrà la pandèmia, més enllà del retard que hi haurà en les matriculacions, que s'hauran de fer al setembre, poc abans de començar el curs acadèmic. Tot i així, el rector de la UdG, Quim Salvi, va detallar que sí que han notat una davallada en la demanda de sol·licituds d'estudiants internacionals. D'altra banda, Salvi va recomanar als alumnes de la universitat gironina que ajornin els seus programes de mobilitat internacional fins que hi hagi més estabilitat i més garanties sanitàries.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) van anunciar que retallaran alguns postgraus per la falta d'estudiants que preveuen que hi haurà el curs vinent. Consideren que la crisi econòmica que generarà la pandèmia afectarà greument les matrícules universitàries i això produirà una davallada en les matriculacions. Des de la UdG van avançar que és prematur fer aquest tipus de previsions i, per això, de moment, els futurs estudiants podran matricular-se de tots els estudis que estaven previstos durant el curs del 2020-2021.

El rector de la UdG, Quim Salvi, sí que va avançar que «s'ha reduït molt la demanda» de sol·licituds d'estudiants estrangers per venir el proper curs a Girona. Salvi ho considera una reacció normal davant de la incertesa que hi ha arran del coronavirus. «La mobilitat vol dir impregnar-se de la cultura d'allà on vagis», va afegir el rector.

Salvi va recomanar als estudiants gironins que també ajornin els seus programes d'intercanvi fins que la situació no s'estabilitzi. «Les famílies demanen que es garanteixi la seguretat dels estudiants»,va afirmar el rector gironí i aquest fet actualment no es pot complir.

D'altra banda, a la ciutat de Girona encara hi ha alguns estudiants d'intercanvi que van arribar abans que esclatés la crisi sanitària. Quim Salvi va explicar que s'ha dissenyat un «paquet d'estudis a mida», ja que podien escollir si seguir a Girona, tornar al seu país natal i seguir les classes de la UdG en línia o recuperar els estudis a la seva universitat d'origen.

Tot i que al principi hi havia un gruix d'estudiants que van optar per quedar-se, al final han anat tornant.