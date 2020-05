Girona frega els 700 morts per coronavirus

La forta propagació del coronavirus a la Regió Sanitària de Girona és una evidència clara i les xifres demostren que és una de les zones d'Europa més afectades. Tot i que la majoria d'hospitals estan tornant a la normalitat gradualment, encara hi ha un gruix important de pacients ingressats amb COVID-19, així com crítics, sobretot al Trueta. D'altra banda, és cert que la corba es va estabilitzant però encara es produeixen lleus repunts de nous casos i de morts.

En les darreres dues setmanes, el nombre de morts ha augmentat un 30%, passant dels 540 el 24 d'abril als 697 d'ahir a la nit, onze més que dijous. L'increment dels casos positius també ha seguit una evolució paral·lela. D'aquesta manera, el 24 d'abril n'hi havia 4.438 de confirmats i ahir a la nit 5.776, un 30% més.

La taxa de transmissió del virus i la incidència de nous casos en els darrers 14 dies són els dos criteris que la conselleria de Salut ha fixat per determinar quines regions poden passar a la fase 1 i quines no, com és el cas de Girona. «Trobar una explicació que ens ajudi a entendre per què hem arribat a aquesta situació és difícil, però sí que hi ha una sèrie de motius que hi han incidit» va explicar ahir a Diari de Girona el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana.

L'augment de morts a les residències, la gran quantitat de testos que s'estan fent els darrers dies i l'estreta comunicació entre Girona i Barcelona són alguns dels motius que han fet augmentar la incidència del virus a Girona, segons Vilaplana. «El pitjor de tot ve de més enrere, quan Sánchez va decretar l'estat d'alarma, hauria d'haver aïllat Madrid i Catalunya, els dos grans focus a Espanya. S'hauria evitat gran part del contagi», va explicar. Finalment, degut a la situació actual, Vilaplana considera que és una bona decisió mantenir Girona a la fase 0. «La continuïtat del confinament permetrà que els centres sanitaris puguin avançar cap a la normalitat i preparar-se per possibles rebrots que segurament es produiran quan entrem a la fase 1», va concloure.

Menys hospitalitzats



Ahir el nombre d'hospitalitzats amb COVID-19 va tornar a disminuir per tercer dia consecutiu. Se'n van registrar 318, 48 menys que dijous. D'altra banda, el nombre de pacients en estat greu és 31, quatre menys que el dia anterior. Hi ha 125 sanitaris infectats.

Segons dades d'ahir a la nit, es van confirmar 11 noves morts i 43 nous casos positius. També es va donar l'alta a 31 pacients.

Segons dades dels hospitals comarcals, a Olot s'han recuperat cinc professionals sanitaris més i sumen un total de 77. Actualment en resten tres de baixa. D'altra banda s'ha donat l'alta a quatre pacients i actualment n'hi ha sis d'ingressats.

A la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 308 casos positius de coronavirus, dos més que dijous. Ahir hi va haver una alta hospitalària i se n'acumulen 156. Pel que fa als professionals, s'han produït 96 casos positius, 93 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina.

A l'hospital de Blanes ahir hi havia dos pacients ingressats i es va registrar una nova alta. Hi ha quatre sanitaris infectats juntament amb l'hospital de Calella. L'hospital de Palamós no va actualitzar dades.

Finalment, l'hospital de Campdevànol manté les mateixes xifres que els darrers dies, s'han diagnosticat 115 casos positius des de l'inici de la crisi, nou defuncions i actualment hi ha tres persones ingressades i cinc sanitaris positius. Des de l'inici de la pandèmia s'han donat 62 altes.

Meitat de casos a Catalunya



Segons va informar ACN, Espanya va registrar un lleuger repunt de defuncions, amb 229 en 24 hores, i continua per sobre de les 200 morts diàries per tercer dia consecutiu. Segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat ahir, el total de morts per coronavirus ja és de 26.299.

Els nous positius diaris també van créixer i es van detectar 1.095 casos confirmats amb PCR en un dia. Des de l'inici de la crisi, s'han detectat 222.857 contagis amb prova PCR mentre que són 260.117 les persones que han donat positiu comptant els testos d'anticossos. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi va haver 762 nous ingressos i 85 entrades a l'UCI. Catalunya registra la meitat de nous casos de coronavirus d'Espanya amb 543 infectats dels 1.095 detectats. També un 33% de les defuncions totals de l'Estat.

D'altra banda, un estudi de Salut revela que l'edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l'hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients.