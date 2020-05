«Les ciutats no poden absorbir més vehicles de combustió, pel CO2 i la contaminació sonora»

Com va néixer i quina ha estat l'evolució de l'empresa?

El 2015 amb un company vam visitar la fira EICMA Milà, la més important del món de motocicletes, i vam parlar amb moltes marques. Com que teníem clar que el món del motor convencional no estava obert a nouvinguts com nosaltres, vam decidir apostar per la mobilitat elèctrica. Era una aposta arriscada, però estavem convençuts que era el futur (ara ja el present). El temps ens ho ha reafirmat!

Com ha afectat en aquest sector la crisi del coronavirus?

Com a tots ens ha agafat per sorpresa, realment no ens imaginàvem la magnitud d'aquesta pandèmia. Tot el nostre canal de botigues ha quedat tancat i parat, això ens ha fet perdre les campanyes de primavera i estiu, que són unes de les més fortes. Esperem veure les conseqüències un cop es reactivi l'activitat.

Com ho han gestionat?

És una situació de ciència-ficció. Realment no estàvem preparats, però ens hem adaptat i fem teletreball per seguir en contacte amb els nostres clients. Continuem amb els processos de vendes online i estem les 24 hores a disposició dels clients per a serveis essencials.

La situació actual farà canviar la mobilitat? El futur passa per la mobilitat elèctrica?

El canvi ja s'està produint. La situació actual potser pot ajudar a qui no estava completament convençut. Tots som conscients que les ciutats no poden absorbir més vehicles de combustió, pel CO2 i per la contaminació sonora.

Quin és el valor afegit de la seva empresa?

El fet de comptar amb les marques líders del sector, marques serioses i líders mundials de vendes en el seu target. Donem un servei molt personalitzat i ajudem el client a triar la seva millor opció, no per preu sinó per les seves necessitats reals. El consumidor avui no sols vol un telèfon o un correu electrònic; vol una cara i un tracte més personalitzat, i poder confiar en la persona que l'atén i li soluciona els problemes.

Quin és el perfil de client?

Tenim dos perfils de clients. D'una banda, el B2B: el consumidor particular que necessita visitar-nos i aclarir dubtes, i tenim a la seva disposició tota la nostra xarxa de botigues amb personal especialitzat. I d'altra banda, el B2C: són els nostres prescriptors, mostren que els nostres vehicles funcionen i són fiables; gràcies a ells la imatge de la mobilitat elèctrica ha canviat i ha arribat al consumidor final. Hi ha molts ajuntaments que estan fent el canvi cap a la mobilitat sostenible, com el de Barcelona, Madrid, Bilbao, Múrcia i València, entre d'altres. A més, tenim empreses de serveis amb grans flotes de vehicles, com Cooltra, el RACC o Prosegur.

Quines mesures han pres per fer front a la crisi? Han rebut alguna ajuda?

Hem comptat amb l'ajut de la nostra entitat financera de referència, BBVA, que ha posat al nostre abast un crèdit dins de la Línia ICO per superar aquest període d'impàs fins a recuperar la normalitat. Això ens ha de permetre afrontar els propers mesos amb la normalitat necessària per continuar endavant amb la nostra filosofia d'arribar al màxim de consumidors possibles i aconseguir la tan preuada mobilitat sostenible.